"esperienza bellissima». La Vismederi Costone ritrova. Masciarelli dopo l’Europeo

Prosegue a ritmo serrato la preparazione in casa Vismederi Costone. Dopo il Memorial Brenci, la squadra di coach Belletti ha ripreso gli allenamenti martedì, proseguendo poi con doppie sedute nelle giornate di mercoledì e giovedì. Domani è previsto solo un allenamento pomeridiano. Del resto, sabato alle 18, gialloverdi saranno di scena a Quarrata per un’amichevole di lusso contro la squadra che l’anno scorso ha centrato la promozione in B nazionale. Rientrato in gruppo, dopo il bronzo con la Nazionale agli europei 3x3, anche Dario Masciarelli.

"È stata un’esperienza bellissima: era da 9 anni che l’Italia non partecipava al torneo e lì ce la siamo giocata al massimo. Possiamo dire che il lavoro paga". È stato questo il racconto di Dario Masciarelli in merito al "suo" europeo: l’ala gialloverde ha parlato dell’esperienza in Danimarca in una lunga intervista postata sui social costoniani. "Siamo stati bravi – ha detto Masciarelli –: non partivamo con i favori del pronostico ma abbiamo passato un girone tosto contro Svizzera e Serbia, due tre le migliori squadre al mondo. Ai quarti c’era l’Olanda, campione olimpico in carica. Abbiamo perso in semifinale con la Lituania (bronzo a Parigi 2024) ma abbiamo conquistato un bellissimo terzo posto contro la Germania, altra squadra super fisica. È stata un’esperienza che ci ha fatto bene. Faccio fatica ancora a realizzare l’impresa che abbiamo compiuto – ha concluso Masciarelli -, specie se ripenso al duro lavoro e ai sacrifici che ci sono dietro questo risultato".

AF