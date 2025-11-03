Espugnata Reggio Emilia. Brooks trascinatore. L’Olimpia fa il vuoto. Messina è in testa
Successo di personalità, il quarto consecutivo in campionato, per l’Olimpia Milano che sbanca senza problemi il campo di Reggio Emilia...
Successo di personalità, il quarto consecutivo in campionato, per l’Olimpia Milano che sbanca senza problemi il campo di Reggio Emilia con il punteggio di 61-93 ed è ora tra le quattro battistrada (con Brescia, Bologna e Derthona). La notizia più bella è il ritorno a disposizione di LeDay e Nebo con i due lunghi che non sono protagonisti, ma danno sostanza al reparto. Il pivot fa 10 punti in 18’, l’ala 2 in 14’. Leader offensivo ancora una volta Brooks che chiude con 20 punti e 9 rimbalzi, buone note da Mannion che si riscatta con 13 (4/4 dal campo). Sono i primi 20 minuti che fanno il vuoto per Milano con l’Armani che aggredisce subito il match con la giusta attenzione e vola via addirittura 25-53 all’intervallo. Nel secondo tempo il massimo vantaggio diventa il +34 del 57-91. Ottimo per coach Messina che ha potuto gestire i minutaggi (solo 7’, con 7 punti, per Shields) all’interno di un calendario infernale che dopo il “doppio turno“ di Eurolega, ora prevede anche l’infrasettimanale di campionato (mercoledì a Brescia).
UNAHOTELS REGGIO EMILIA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 61-93 (16-27; 28-53; 50-69)
Sandro Pugliese
