Espulso mercoledì, l’ex azzurro è stato squalificato per due giornate: la sua Urania Milano è attesa a Forlì il 9 novembre. Gentile, doppio stop: salterebbe il Palafiera

Il giudice sportivo, dopo il turno infrasettimanale della serie A2, ha squalificato il giocatore dell’Urania Milano Alessandro Gentile (foto) per due gare: "comportamento violento e intimidatorio", "colpendo in fase di gioco" e anche dopo. L’episodio è avvenuto dopo un’azione difensiva del livornese Niccolò Filoni di Livorno che ha provocato la reazione del giocatore ex Olimpia Milano e Nazionale, con conseguente espulsione a metà del terzo quarto di gioco. La società milanese ha tempo fino alle 14 di oggi per presentare un ricorso d’urgenza e chiedere la riduzione della squalifica ad una giornata, che permetterebbe a Gentile, previo pagamento di una sanzione pecuniaria, di disputare il match contro la Pallacanestro 2.015.

Forlì è particolarmente interessata visto che domenica 9 novembre, fra due turni, ospiterà all’Unieuro Arena proprio l’Urania Milano, attuale fanalino di coda: Gentile potrebbe marcare visita. Accadde anche nella stagione 2022/23 quando il figlio di Nando era a Udine. L’anno scorso fu espulso (antisportivo più tecnico) proprio contro Forlì all’Allianz Cloud di Milano.