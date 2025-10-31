Espulso mercoledì, l’ex azzurro è stato squalificato per due giornate: la sua Urania Milano è attesa a Forlì il 9 novembre. Gentile, doppio stop: salterebbe il Palafiera
Il giudice sportivo, dopo il turno infrasettimanale della serie A2, ha squalificato il giocatore dell’Urania Milano Alessandro Gentile (foto) per...
Il giudice sportivo, dopo il turno infrasettimanale della serie A2, ha squalificato il giocatore dell’Urania Milano Alessandro Gentile (foto) per due gare: "comportamento violento e intimidatorio", "colpendo in fase di gioco" e anche dopo. L’episodio è avvenuto dopo un’azione difensiva del livornese Niccolò Filoni di Livorno che ha provocato la reazione del giocatore ex Olimpia Milano e Nazionale, con conseguente espulsione a metà del terzo quarto di gioco. La società milanese ha tempo fino alle 14 di oggi per presentare un ricorso d’urgenza e chiedere la riduzione della squalifica ad una giornata, che permetterebbe a Gentile, previo pagamento di una sanzione pecuniaria, di disputare il match contro la Pallacanestro 2.015.
Forlì è particolarmente interessata visto che domenica 9 novembre, fra due turni, ospiterà all’Unieuro Arena proprio l’Urania Milano, attuale fanalino di coda: Gentile potrebbe marcare visita. Accadde anche nella stagione 2022/23 quando il figlio di Nando era a Udine. L’anno scorso fu espulso (antisportivo più tecnico) proprio contro Forlì all’Allianz Cloud di Milano.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su