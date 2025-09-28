Estra, arriva Bergamo. Le emozioni di Della Rosa: "La nostra gente ci aiuterà. Zanotti è a disposizione»

"Zanotti si è allenato giovedì e venerdì con la squadra: le risposte sono state positive. Salvo complicazioni, penso che potrà assicurarci circa 10-15 minuti". Parola di Tommaso Della Rosa, che ha confermato la presenza, seppur non al 100%, di Simone Zanotti per il match odierno (palla a due alle 18) fra Estra Pistoia e Gruppo Mascio Bergamo. Quel del lungo ex Pesaro, che in occasione dell’amichevole contro Mestre del 29 agosto aveva rimediato un trauma distorsivo del ginocchio sinistro con interessamento del legamento collaterale mediale, rappresenta sicuramente un recupero importante per il coach biancorosso, pronto assieme ai suoi ragazzi a fare il debutto stagionale di fronte al pubblico amico. "Sarà una partita emozionante per tutti, sia per me che per i giocatori. Mi riferisco ovviamente a quelli che hanno voluto rimanere o tornare, ma anche ai nuovi, che sentiranno per la prima volta l’atmosfera della Lumosquare. Mi aspetto che ci siano tante persone al palazzetto: abbiamo avuto un bel numero di abbonati e per questo voglio ringraziare di cuore i nostri sostenitori. Naturalmente spero che ci sarà ancora più gente".

Dopo la sconfitta all’esodio contro la Tezenis Verona, l’Estra vuole regalare alla propria gente un sorriso. Anche per mettersi definitivamente alle spalle le amarezze e i malcontenti della passata annata. Gli occhi saranno puntati soprattutto su Seneca Knight e Jazz Johnson, reduci da un debutto in campionato diverso. Se il primo ha firmato una doppia doppia da 20 punti e 10 rimbalzi, il secondo ha chiuso con ’soli’ 10 punti, con 0/4 al tiro da 3. "Knight si è reso protagonista di una grande prova. Mi aspetto che ci sia molta più attenzione nei suoi confronti e per questo dovrà essere bravo a trovare alternative in attacco. Per quanto concerne Jazz – ha proseguito Della Rosa – non credo che abbia disputato una parta sottotono, perché in difesa è stato tra i migliori, ma gli ho comunque chiesto di incidere di più. Ho anche grande fiducia in Campogrande: sta dimostrando di saper stare benissimo all’interno del gruppo e una giornata storta può capitare (5 punti e 1/8 dai 6,75 per l’ex Trieste ndr). Sono molto contento dell’attitudine di Alessandrini: si è messo a disposizione della squadra. L’unica cosa che gli ho detto è di essere più duro e concentrato in difesa per tutti e 24 i secondi dell’azione. Dal punto di vista realizzativo non posso che essere soddisfatto".

Avversario di turno una Blu Basket Bergamo all’esordio assoluto in questa stagione. "Sicuramente avere meno materiale a disposizione su Bergamo ci ha creato delle difficoltà, ma bisogna pensare solo a noi stessi. Se non mettiamo quell’energia in più che serve, può essere complicato portarla a casa. È da quindici giorni che Bergamo non gioca una partita, ma a inizio stagione non vuol significa niente. Durante la preseason abbiamo visto come il loro punto di forza sia stata la capacità di allungare il campo, correre in transizione e segnare nei primi secondi dell’azione. Harrison è l’elemento fondamentale nella manovra offensiva con la palla, così come Hogue sotto canestro. Da non sottovalutare Loro: per la Blu Basket è un elemento importante che può ricoprire gli spot di tre e di quattro. Dovremo essere bravi, dal punto di vista difensivo, a fermarli nei primi otto secondi, mentre in attacco servirà pensare poco e giocare la nostra pallacanestro".

Francesco Bocchini