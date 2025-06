Estra, avanti con Benetti. Rinnovo fino al 2027

Una parte dello zoccolo duro del Pistoia Basket è ancora in piedi e come base su cui ripartire è decisamente ottima. Prima la riconferma di Lorenzo Saccaggi, che erediterà la fascia di capitano lasciata da Gianluca Della Rosa, e ora quella di Gabriele Benetti chiudono il cerchio dei senatori biancorossi. Benetti, che ha sottoscritto un accordo biennale, nato a Vicenza il 30 giugno 1995, ala di 200 cm per 91 kg, andrà ad iniziare la sua terza stagione con la maglia biancorossa. Dopo aver fatto il suo debutto nella massima serie nel 2014 con la maglia della Virtus Bologna, ha vissuto diverse esperienze in A2 con Virtus Roma, Legnano, Latina, Fabriano e Ravenna. Nel gennaio 2023 arriva per la prima volta al Pistoia Basket risultando fra i protagonisti della promozione in Serie A. Dopo una nuova stagione con numeri importanti alla Juvi Cremona, nell’estate 2024 fa il suo ritorno a Pistoia in serie A collezionando 3.6 punti in 14’ di utilizzo medio. Un giocatore utile di quelli che magari le statistiche non esaltano, ma che in campo si fanno sentire eccome. Un professionista serio e di grande affidabilità, sempre pronto a dare il massimo per i compagni e spesso e volentieri decisivo. Benetti in questi anni a Pistoia si è fatto apprezzare per il suo carattere, mai sopra le righe o una dichiarazione fuori posto e per la sia grande garra in campo.

Con Benetti e Saccaggi il Pistoia Basket ha trovato due conferme pesanti, di due giocatori che conoscono perfettamente l’ambiente, due guide per una squadra che il direttore tecnico Alberto Martelossi sta costruendo passo dopo passo. Come da lui stesso affermato prima ci sarà da chiudere il reparto degli italiani con un occhio ovviamente al mercato degli stranieri per trovare i pezzi giusti da incastrare nel mosaico. Per quanto riguarda la pista italiana ad oggi il nome che rimane più caldo è quello di Antonio Gallo che rappresenterebbe il giocatore giusto da affiancare a Saccaggi come cambio in cabina di regia. La società per ciò che riguarda i due americani ha le idee chiare e si tratterà di un esterno, con tutta probabilità una guardia tiratrice con punti nelle mani e di un lungo, un cinque con fisico, rimbalzi e gioco sotto canestro.

Maurizio Innocenti