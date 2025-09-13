Estra, caccia al sostituto di Benetti. Martelossi segue Wojciechowski

L’amichevole che si sarebbe dovuta disputare oggi alla Baltur Arena contro la Benedetta XIV Cento è stata annullata. Una saggia decisione presa dalla società visto la situazione infortuni in casa biancorossa. Il campionato è ormai alle porte, l’Estra farà il suo debutto domenica 21 settembre in casa di Verona (ore 18) per cui la parola d’ordine è quella di evitare qualsiasi rischio. Pistoia deve fare i conti con le assenze di Simone Zanotti e Gabriele Benetti che sono già di per sé molto pesanti e che di fatto costringono la società a guardare al mercato per cercare almeno un giocatore da inserire nel roster.

Nella serata di ieri c’è stata una riunione con il presidente Joseph David e la dirigenza per capire i margini di manovra per poter operare sul mercato e ciò che è certo è che entro giovedì la società metterà sotto contratto un nuovo giocatore per potersi presentare a Verona se non al completo, almeno con un numero di giocatori sufficienti per affrontare la partita. In questo momento riuscire a trovare un giocatore non è facile in generale, trovare quello che possa fare al caso di Pistoia è ancora più difficile.

I nomi che in questo momento sta seguendo l’Estra sono quelli di Nazareno Italiano, in uscita da Roseto, ala forte classe ‘91 che conosce molto bene il campionato di serie A2, Leo Menalo, 23enne ala forte croata con formazione italiana maturata nelle giovanili della Stella Azzurra Roma. Il giocatore del 2002 sta allenandosi con la Virtus Bologna, che ne detiene i diritti contrattuali, ma non fa parte dei piani del club bianconero.

In queste ore è spuntato anche quello di Jakub Wojciechowski, nato in Polonia ma di formazione italiana cresciuto nelle giovanili della Benetton Treviso che in questo momento si sta allenando con Napoli. Giocatore di grande esperienza, classe ‘90, ha militato in diverse squadre del nostro campionato soprattutto nella massima serie. Si tratta di un centro di 213 centimetri e quindi con caratteristiche diverse rispetto a quelle di Benetti anche se è praticamente impossibile trovare un giocatore che possa avere le stesse soluzioni. Benetti, oltre ad essere un ragazzo eccezionale e quindi un elemento fondamentale per la squadra e lo spogliatoio, è un lungo con una velocità di un esterno e buone mani dalla lunga distanza.

Maurizio Innocenti