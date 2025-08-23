Estra C’è Torino, prima verifica che conta

Seconda uscita stagionale per l’Estra Pistoia che questa sera alle 18 al Palazzetto dello Sport di Santa Margherita Ligure affronterà Torino guidata in panchina dall’ex tecnico biancorosso Paolo Moretti. Per i ragazzi di Della Rosa si tratta del primo test contro una squadra di pari categoria e per questo più probante e al tempo stesso più ricco di insidie rispetto allo scrimmage contro la T-Gema Montecatini. La squadra dopo la prima settimana di lavoro in cui si sono fatti sentire non solo i primi carichi di lavoro ma soprattutto il caldo intenso che ha frenato e non poco il normale svolgimento del lavoro, negli ultimi giorni le gambe, pur risentendo di una normale stanchezza, girano un po’ meglio e il lavoro in palestra è reso più facile grazie ad un clima meno infuocato.

La gara amichevole di questa sera difficilmente darà indicazioni particolari, ma ogni partita è utile non solo per distogliere la mente dalla solita routine del lavoro, ma anche per provare i primi schemi di gioco e trovare la giusta alchimia di squadra. "Da questa partita – dice coach Tommaso Della Rosa – mi aspetto di vedere la stessa energia ed entusiasmo visti contro la T-Gema. Nella nostra prima uscita eravamo ancora acerbi, ora dopo una settimana di lavoro in più abbiamo inserito alcune situazioni offensive diverse e per questo mi aspetto di vedere un passo in avanti. Lo stesso vale per la fase difensiva anche se ero soddisfatto già dopo la prima partita, adesso magari possiamo avere una maggiore solidità per affrontare situazioni nuove".

L’Estra si troverà di fronte Torino, una squadra di pari categoria e già si tratta di un primo assaggio di ciò che attenderà i biancorossi in questa stagione. "Torino ha fatto bene lo scorso anno – afferma Della Rosa – Moretti ha lavorato molto bene, è una squadra che ha stranieri di livello e italiani che conosciamo bene, come Schina, e che sanno giocare insieme. Per quanto ci riguarda stiamo bene anche se i carichi di lavoro si fanno sentire. In questo momento dobbiamo gestire al meglio ogni singolo elemento del roster per portare tutti al top per l’inizio del campionato".

Maurizio Innocenti