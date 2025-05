Estra Costone Baskin trionfa sui Warriors Lucca: vittoria e inclusione al Campionato Toscano

WARRIORS LUCCA54COSTONE BASKIN74

ESTRA COSTONE BASKIN: Giovanni Ridolfi 8, Emilia Dell’orto 8, Daniele Sportoletti 8, Andrea Pucci 10, Simone Carminucci 3, Francesco Rustici 13, Manuel Menci 17, Giovanni Sportoletti 2, Duccio Perugini 1, Roberto Chiacig 2, Filippo Pintaldi 2, Zoe Loria, Alessandro Cappelli, Sabrina Franci. Allenatore Pintaldi.

Parziali: 14-21, 23-31, 37-54.

LUCCA – Chiude in bellezza l’Estra Costone Baskin che nell’ultima giornata del Campionato Toscano supera al Palatagliate la compagine dei Warriors di Lucca con il punteggio di 54-74. I padroni di casa nulla hanno potuto contro la grande determinazione dei senesi, scesi in campo molto concentrati, i quali sin dal primo minuto hanno condotto la gara a loro piacimento, grazie soprattutto ai ruoli 3, 2 e 1 (i giocatori con media e alta disabilità, ndr) che sono risultati davvero incisivi. A metà gara la squadra senese si è portata avanti di 8 lunghezze, ma lo strappo decisivo è maturato durante la 3^ frazione terminata con l’Estra Costone avanti di 17 lunghezze, vantaggio che è arrivato sul +20 al termine dell’incontro. E’ stata una giornata davvero particolare per il team gialloverde, affiancato per la circostanza dall’organizzazione e il contributo della Misericordia di Siena e della Contrada del Drago che hanno messo a disposizione un pulmino per la trasferta dei ragazzi diversamente abili. Poi, al termine della partita, tutti a pranzo, ospiti della società lucchese. E’ stato questo un momento di grande inclusione, dove i giocatori di entrambe le squadre hanno potuto trascorrere un pomeriggio all’insegna dell’amcizia. R.R.