Estra, derby da cancellare. Un quarto, poi solo Livorno. Gioco confuso e nervosismo

Estra 69 Libertas Livorno 90

ESTRA : Saccaggi 8, Johnson 25, Knight 9, Alessandrini 6, Zanotti 10; Gallo 3, Stoch 6, Magro 2, Campogrande, Dellosto ne, Flauto ne, Pinelli ne. All. Della Rosa.LIBERTAS LIVORNO: Valentini 11, Woodson 21, Piccoli 5, Tozzi 7, Tiby 29; Fantoni 8, Filloy 3, Filoni 4, Pacitto 2, Possamai. All. Diana.Arbitri: Nuara, Cassinadri, Chersicla.Parziali: 18-13, 35-40, 51-67.Note: tiri da due Pistoia 16/31, Livorno 21/39. Tiri da tre Pistoia 7/22, Livorno 12/33. Tiri liberi Pistoia 16/19, Livorno 12/16. Rimbalzi Pistoia 31, Livorno 40.

Il derby toscano se lo aggiudica la Libertas Livorno vincendo una partita di forza, di talento e di volontà contro una Pistoia che ha fatto ciò che ha potuto ma di fronte ad un avversario decisamente più forte ha dovuto arrendersi. Troppo poco lo sforzo del primo quarto per la squadra di Della Rosa, sparita o quasi nel secondo quarto e poi dominata nella ripresa da una Libertas solida e concreta. Partita da cancellare, così come il nervosismo di troppi giocatori.

La cronaca. Primo quarto dove si segna con il contagocce merito sicuramente delle difese ma gli attacchi hanno le loro colpe. La prima spallata al match è di Pistoia che piazza un parziale di 6-0 ( da 5-8 a 13-8) e si porta a più 4. Stoch mette la tripla del più 6 (16-10) e alla fine Pistoia riesce a chiudere sopra di 5 punti (18-13). Nel secondo periodo è un susseguirsi di break e contro break. L’Estra arriva a più 10 dopo 2’ (23-13), Livorno risponde con un parziale di 0-6 e torna e meno 4 (23-19). Stoch, ancora lui, regala il più 8 ai biancorossi (27-19) ma per oltre 2’ l’attacco si pianta completamente e Livorno ne approfitta per riprendere la partita e passare in vantaggio con un contro parziale di 0-11 (27-30). Nei minuti finali Pistoia cerca di tenere botta ma questa volta la Libertas non molla e va al riposo avanti di 5 punti (35-40).

La svolta del match arriva ad inizio terzo quarto quando Livorno alza l’intensità in difesa e fa girare la palla in attacco alla perfezione. Gli ingranaggi di Pistoia si bloccano e non girano più come prima. I biancorossi fanno fatica a fermare l’attacco avversario e soprattutto a trovare soluzioni offensive. Il risultato è un parziale di 7-14 dopo 4’ che di fatto scava il solco definitivo (42-54). Livorno sente che può chiudere la partita e alza ancora di più il ritmo che l’Estra non riesce a tenere. Il quarto si chiude con Livorno sopra di 16 punti (51-67). Si arriva all’ultimo periodo con la Libertas padrona del match e con Pistoia che prova a contenere il risultato ma le forze iniziano a mancare ed i biancorossi scivolano sempre più sotto: meno 20 dopo minuto (51-71), ma la partita era già segnata da un po’.

Maurizio Innocenti