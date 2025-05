Estra, Di Nino scelto come direttore generale. Per la panchina all-in su Tommaso Della Rosa

Il Pistoia Basket sta iniziando a prendere forma. Il presidente Joe David ha annunciato che la prossima settimana sarà ufficializzato il direttore generale e a seguire il direttore sportivo e l’allenatore. Si tratta di tre figure fondamentali che insieme alla proprietà e agli sponsor formano l’ossatura della società. Tre figure intorno alle quali il cerchio dei nomi si restringe e ormai sembra che le trattative siano a buon punto per non dire in dirittura d’arrivo.

La società per quanto riguarda il ruolo di direttore generale è orientata verso Andrea Di Nino già visto a Pistoia nella stagione 2023/2024 come advisor marketing per poi passare a Napoli con cui proprio in questi giorni ha risolto il contratto. Di Nino a Pistoia ha fatto ottime cose sia a livello di marketing e sia soprattutto nel campo del sociale e come radicamento della società sul territorio. Pistoia si è avvicinata molto facendo la sua offerta che al momento Di Nino sta valutando con grande attenzione. ma tutto sembrerebbe portare a una soluzione positiva.

Alessandro Frosini rimane al primo posto come sostituto di Marco Sambugaro e la sua è una scelta mirata da parte della proprietà. Frosini ha senza dubbio una grande esperienza di campo e dietro la scrivania ha dimostrato di avere ottime capacità come ha fatto vedere a Reggio Emilia prima e a Verona poi. Frosini ha ancora un altro anno di contratto con la Scaligera ed è un aspetto da tenere in considerazione, ma non tale da impedirgli di decidere di prendere un’altra strada.

In via di definizione anche il nome che il prossimo anno guiderà la squadra che risponde a quello di Tommaso Della Rosa, una prima scelta della società fin dall’inizio. Tommaso ha dimostrato già quest’anno di avere tutte le carte in regola per ricoprire il ruolo di primo allenatore mostrando carattere, personalità e grande professionalità quando è stato chiamato a guidare la squadra. Della Rosa ha maturato una buona esperienza in questi anni ma, aspetto fondamentale, è soprattutto un profondo conoscitore della pallacanestro, sa come rapportarsi con i giocatori e come valorizzarli. Diciamo che a meno di stravolgimenti dell’ultima ora questo dovrebbe essere il nuovo organigramma tecnico del Pistoia Basket su cui gettare le basi per la ripartenza. Le figure ci sono, adesso manca un altro aspetto altrettanto importante, quello che serve per poter operare: il budget.

Maurizio Innocenti