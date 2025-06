Estra, è arrivata l’ora delle scelte decisive. David sbarca in città: ora diesse e coach

Il presidente Joe David oggi sarà a Pistoia pronto per iniziare una settimana densa di appuntamenti. Sono tanti, infatti, gli incontri in programma per il presidente biancorosso primo fra tutti quello con il nuovo direttore generale Di Nino per fare il punto della situazione e poi quello altrettanto importante con gli sponsor perché c’è da ricucire un rapporto che in questo momento non sembra essere molto saldo. Alcuni dei principali sponsor per valutare l’opportunità di proseguire il rapporto con l’attuale società hanno chiesto di conoscere il progetto di East Cost Sport Group e di avere certezze in merito alle risorse economiche che la proprietà intende mettere a disposizione del Pistoia Basket e cosa la proprietà intenda fare riguardo alla pesante posizione debitoria in modo particolare con l’Erario.

David, come da lui annunciato, dovrà ufficializzare il nuovo direttore sportivo e il nuovo allenatore anche perché il mercato, almeno per le altre società, ha già iniziato a muoversi e perdere ulteriore tempo non sarebbe una buona mossa. Per quanto riguarda la figura del direttore sportivo, sfumata la pista che portava ad Alessandro Frosini, anche quella che vedeva Christian Mayer come un possibile candidato non è andata a buon fine. L’attuale direttore sportivo della Fortitudo Agrigento ha deciso di non accettare l’offerta di Pistoia e di rimanere in Sicilia per portare avanti il progetto che lui stesso ha contribuito a costruire. "Ho comunicato al direttore Di Nino che purtroppo non posso accettare l’offerta che mi è stata fatta da Pistoia – dice Mayer –. Sono onorato che il mio nome sia stato accostato a una piazza così importante per ricoprire un ruolo così delicato. Ringrazio tutti, dal presidente David, a cui ho inviato un messaggio, a Di Nino fino a Marco Sambugaro, che so che ha messo una buona parola per sponsorizzare la mia candidatura. Sono molto legato al progetto di basket che ho contribuito a costruire ad Agrigento e non posso muovermi da qua".

Certezze, almeno ad oggi, non ci sono neppure per quello che sarà il nuovo tecnico visto che Tommaso Della Rosa ancora non ha sciolte le riserve, anche se le possibilità che alla fine decida di accettare sono piuttosto alte e tutto lascia pensare che possa essere lui a guidare la squadra nella prossima stagione. L’ora delle scelte comunque in casa Pistoia Basket è arrivata. La palla è in mano a David.

Maurizio Innocenti