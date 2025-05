Estra, è casting per il Gm. Frosini in pole su Belletti

Giorni di attesa in casa biancorossa. L’ultima voce udita da parte della proprietà riguarda l’estromissione di Ron Rowan dalla compagine societaria di East Coast Sport Group e del Pistoia Basket 2000 e che il nuovo progetto di ricostruzione sarà presentato nelle prossime settimane. L’unica cosa certa ad oggi è che Marco Sambugaro è andato via per accasarsi a Reggio Emilia e che il team managere Andrea Tronconi, inizialmente indicato come papabile successore da costruire ’in casa’, lo seguirà a breve. Per Tronconi si prospetta un ruolo di scouting e team manager che significa lavorare fianco a fianco con Sambugaro oltre a una grande opportunità di crescita in un società importante e solida.

Il Pistoia Basket sembra però puntare con decisione su un profilo più esperto per la propria ripartenza. Il primo è quello di Alessandro Frosini, già direttore sportivo a Reggio Emilia e dato ormai in uscita da Verona. Un profilo di grande valore, sia per l’eccellente passato da cestista che per quanto fatto da dirigente. Nel suo curriculum, infatti, una promozione in Serie A (al primo anno dietro la scrivania), una coppa EuroChallenge, una Supercoppa italiana e due finali scudetto. È lui il primo della lista come nuovo general manager dell’Estra. Più defilata la candidatura di Ivan Belletti, attuale direttore sportivo della Virtus Roma. Bolognese, nel 2019 è diventato general manager della Benedetto XIV Cento. Con la compagine emiliana trova subito il passaggio in A2 fino a raggiungere l’apice nel 2022/23, quando gli viene assegnato il premio ’Francesco Betti’ per il miglior dirigente sportivo e il club che chiude al secondo posto la regular season. Ci sarebbe infine un terzo profilo in ballo, al momento top secret.

Prematuro parlare del resto, in questo momento. Ma certo pensare che Gianluca Della Rosa, Gabriele Benetti, Lorenzo Saccaggi e Tommaso Della Rosa rimangano a prescindere a Pistoia è un errore: Tutti loro sono attaccati alla città e alla maglia e Pistoia rimane la loro prima opzione a patto che ci sia un progetto serio, chiaro e duraturo. Il capitano (che ha un’uscita sul contratto che lo lega al Club entro il 20 giugno), ’Sacca’ e Benetti hanno già le loro richieste da parte di società di A2 che sono disposte ad offrire contratti importanti addirittura per più anni. La società quindi è chiamata a stringere i tempi se non vuole perdere le proprie colonne.