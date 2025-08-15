Estra-La T Tecnica Gema, ed è subito derby. Domani la prima amichevole alla LumoSquare

Sarà anche un’amichevole (o meglio, uno scrimmage) ma il derby resta sempre il derby. Sabato (palla a due alle 19), sul parquet della LumoSquare di via Fermi, si disputa il primo test precampionato per l’Estra Pistoia Basket e per La T Tecnica Gema Montecatini. Entrambe le squadre hanno cominciato da pochissimo ad allenarsi: i biancorossi si sono ritrovati lunedì sul campo amico, di fronte a circa 300 sostenitori, mentre per i rossoblù il raduno è andato in scena nella giornata di giovedì 7 agosto, presso il PalaCardelli di Monsummano Terme, dove non è mancato il calore del pubblico.

La sfida si annuncia subito sentita sul fronte tifosi: trattandosi di uno scrimmage, quindi di un’amichevole non ufficiale, l’ingresso sarà libero. Di conseguenza, è facile aspettarsi un’ottima risposta da entrambi i fronti. Per quanto concerne il campo invece, normale che sia l’Estra che La T Gema siano ancora indietro, sia da un punto di vista fisico che tecnico-tattico. D’altronde, siamo solo alle primissime battute di un’annata che si annuncia lunga.

"Non mi aspetto tantissimo dal punto di vista del gioco, visto che ci arriveremo con solo due allenamenti con dei cinque contro cinque – l’analisi del coach biancorosso, Tommaso Della Rosa – Mi aspetto invece tantissimo sotto il piano dell’atteggiamento e della voglia di giocare insieme, sia in attacco che in difesa. Sicuramente ci saranno rotazioni ben definite perché bisogna gestire al meglio le energie di tutti". Dopo aver faticato tanto in questo avvio, nei giocatori non manca il desiderio di mettersi alla prova in un test contro altri avversari che non siano i compagni di squadra. "La prima amichevole serve soprattutto per mettere un po’ di benzina nel motore e per far muovere le gambe, che in questo momento della stagione sono un po’ imballate - il pensiero di Gabriele Benetti - Siamo molto curiosi di cominciare a conoscerci sul parquet fra nuovi e vecchi".

Se il lungo vicentino è una conferma per Pistoia, Jacopo Vedovato è uno dei volti nuovi de La T Gema. "E’ stato molto caldo in questi giorni, ma nonostante questo abbiamo lavorato duramente. L’impatto – spiega il giocatore a disposizione di coach Marco Andreazza – con questa realtà è stato estremamente positivo: la società è stata molto accogliente nei miei confronti. Si vede che l’ambiente è compatto. I tifosi? Fin dal giorno del raduno ci hanno trasmesso tutto il loro calore".

Francesco Bocchini