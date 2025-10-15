Estra, la visita del ’Trinka’. Confronto con Della Rosa

Ultimo appuntamento con l’iniziativa ’Tre giorni a canestro con...’ che ha visto come primo ospite Andrea Trinchieri. Un ospite d’eccezione: il coach milanese non ha certo bisogno di presentazioni, il suo curriculum parla abbondantemente da solo: Nazionale Greca, Unics Kazan, Bamberg, Partizan Belgrado, Bayern Monaco, Zalgiris Kaunas a livello europeo, Olimpia Milano, Vanoli Soresina, Juve Caserta, Veroli e Cantù in Italia. L’iniziativa ideata da Estra, sotto l’impulso del direttore tecnico Alberto Martelossi, vedrà grandi allenatori e personaggi del mondo del basket, e non solo, che saranno parte integrante del lavoro e delle attività alla Lumosquare.

Il primo di questi incontri è stato appunto con coach Andrea Trinchieri che nella giornata di lunedì 13 ha partecipato in maniera attiva all’allenamento della squadra Under14 Gold del Pistoia Basket Junior, assieme a coach e assistenti, dando i propri consigli e facendo riflettere i ragazzi sui loro movimenti in campo.

A seguire, poi, il coach milanese ha tenuto un question-time con oltre 50 allenatori provenienti da tutta la Toscana che ha suscitato molto interesse e coinvolgimento mettendo al centro il lavoro da portare avanti nei settori giovanili. Ieri ha, invece, sfruttato il ritorno in palestra della prima squadra reduce dalla vittoria in rimonta a Ruvo di Puglia per confrontarsi con lo staff di coach Tommaso Della Rosa ed assistere all’allenamento del mattino e si è poi intrattenuto con i vertici della società, presenti il presidente Joseph David, il direttore generale Andrea Di Nino e il neo Cfo Robert Reynolds oltre al direttore tecnico Alberto Martelossi. C’è stato anche un simpatico omaggio fornito dal numero uno biancorosso che ha consegnato a coach Trinchieri il suo libro, ’The Bora’, dedicato a tipologie e metodologie di approccio alla difesa nel mondo del basket.

La presenza di Andrea Trinchieri a Pistoia si concluderà oggi partecipando ad una seduta di allenamento dell’Under19 Eccellenza, facendo un ulteriore question-time con i coaches delle società del Pistoia Basket Project e, poi, partecipando al B2B organizzato dal club con i propri sponsor e partner al Naturart Village di via Toscana sul tema ’L’arte di evolversi: navigare il cambiamento sul campo e in azienda’. Un primo appuntamento che ha lasciato il segno e che ha regalato, soprattutto ai ragazzi ed agli allenatori, tanti spunti su cui riflettere e tante idee da portare avanti e da mettere in pratica.

Maurizio Innocenti