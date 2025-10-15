Acquista il giornale
  4. Estra, la visita del ’Trinka’. Confronto con Della Rosa

Estra, la visita del ’Trinka’. Confronto con Della Rosa

Trinchieri ospite d’eccezione dell’iniziativa ’Tre giorni a canestro con...’. Questa sera il coach milanese protagonista di un incontro al Naturart Village.

di MAURIZIO INNOCENTI
15 ottobre 2025
Andrea Trinchieri insieme alla squadra (Elisa Maestripieri–Pistoia Basket 2000)

Ultimo appuntamento con l’iniziativa ’Tre giorni a canestro con...’ che ha visto come primo ospite Andrea Trinchieri. Un ospite d’eccezione: il coach milanese non ha certo bisogno di presentazioni, il suo curriculum parla abbondantemente da solo: Nazionale Greca, Unics Kazan, Bamberg, Partizan Belgrado, Bayern Monaco, Zalgiris Kaunas a livello europeo, Olimpia Milano, Vanoli Soresina, Juve Caserta, Veroli e Cantù in Italia. L’iniziativa ideata da Estra, sotto l’impulso del direttore tecnico Alberto Martelossi, vedrà grandi allenatori e personaggi del mondo del basket, e non solo, che saranno parte integrante del lavoro e delle attività alla Lumosquare.

Il primo di questi incontri è stato appunto con coach Andrea Trinchieri che nella giornata di lunedì 13 ha partecipato in maniera attiva all’allenamento della squadra Under14 Gold del Pistoia Basket Junior, assieme a coach e assistenti, dando i propri consigli e facendo riflettere i ragazzi sui loro movimenti in campo.

A seguire, poi, il coach milanese ha tenuto un question-time con oltre 50 allenatori provenienti da tutta la Toscana che ha suscitato molto interesse e coinvolgimento mettendo al centro il lavoro da portare avanti nei settori giovanili. Ieri ha, invece, sfruttato il ritorno in palestra della prima squadra reduce dalla vittoria in rimonta a Ruvo di Puglia per confrontarsi con lo staff di coach Tommaso Della Rosa ed assistere all’allenamento del mattino e si è poi intrattenuto con i vertici della società, presenti il presidente Joseph David, il direttore generale Andrea Di Nino e il neo Cfo Robert Reynolds oltre al direttore tecnico Alberto Martelossi. C’è stato anche un simpatico omaggio fornito dal numero uno biancorosso che ha consegnato a coach Trinchieri il suo libro, ’The Bora’, dedicato a tipologie e metodologie di approccio alla difesa nel mondo del basket.

La presenza di Andrea Trinchieri a Pistoia si concluderà oggi partecipando ad una seduta di allenamento dell’Under19 Eccellenza, facendo un ulteriore question-time con i coaches delle società del Pistoia Basket Project e, poi, partecipando al B2B organizzato dal club con i propri sponsor e partner al Naturart Village di via Toscana sul tema ’L’arte di evolversi: navigare il cambiamento sul campo e in azienda’. Un primo appuntamento che ha lasciato il segno e che ha regalato, soprattutto ai ragazzi ed agli allenatori, tanti spunti su cui riflettere e tante idee da portare avanti e da mettere in pratica.

Maurizio Innocenti

© Riproduzione riservata

