Estra, lo sbarco di David. Presidente già operativo. Dopo la verifica dei conti luce verde per gli stipendi

Il nuovo presidente biancorosso Joseph Mark David ha voluto vederci chiaro ed il suo primo giorno di permanenza a Pistoia lo ha trascorso ispezionando la situazione contabile della società. Un approccio del tutto normale perché è da qui che si deve passare prima di poter prendere qualsiasi decisione. David è stato messo al corrente dell’attuale situazione societaria, libri contabili alla mano, dagli altri membri del Cda del Pistoia Basket in modo da avere un quadro ben chiaro su come e dove agire. Poi però è passato nuovamente all’azione. Dall’America infatti è arrivato una nuova iniezione di liquidità nelle casse del club: si parla di 200mila euro che consentiranno di pagare gli stipendi di tutto il personale (giocatori, allenatori, dirigenti e collaboratori) e di rispettare così le scadenze fissate il il 16 marzo. Una buona notizia per il Pistoia Basket: la barca può continuare ad andare.

Il maltempo ha scompaginato un po’ i piani dal momento che il PalaCarrara era chiuso a causa dell’allerta meteo e di conseguenza al presidente biancorosso non è stato possibile accedere ai locali ed agli uffici della società, ma questo non ha impedito l’incontro con tutti gli altri soci. Il nuovo passo sul fronte finanziario messo in atto dal nuovo corso siglato David è un passaggio fondamentale per il prosieguo della stagione. David rimarrà in città fino a metà della prossima settimana e quindi ci sarà tempo per affrontare anche tutti gli altri temi che riguardano il futuro del Pistoia Basket e della squadra.

Qualche segnale di ritrovata serenità c’era stato già prima della gara contro Brescia, con le dichiarazioni di David e Raso prima in cui si parlava di "riscrivere la propria storia" che lasciano intendere che da parte della società c’era la volontà, confermata nei fatti, di tentare il tutto per tutto per provare a mantenere la categoria. Prima di tutto però ci sarà da capire, e da qui la presenza a Pistoia del presidente David, se ci sono le risorse sufficienti per terminare la stagione e anche questo è un aspetto fondamentale che sicuramente in questi giorni verrà dibattuto e sul quale c’è bisogno della massima chiarezza. Altro nodo cruciale è quello di conoscere le intenzioni dei soci americani al termine della stagione. È chiaro che tutto dipenderà da come andrà a finire il campionato.

In caso di salvezza magari l’attuale proprietà americana potrebbe anche decidere di continuare a guidare la società trovando qualche sostegno, mentre se Pistoia dovesse retrocedere l’interesse verrebbe sicuramente meno ed a quel punto si aprirebbero nuovi scenari. Saranno giorni intensi in cui si parlerà di tutto con l’intenzione di arrivare alla fine con delle risposte precise e delle indicazioni sul futuro. Il cammino del Pistoia Basket, quindi, non passa solo dal campo, ma anche e soprattutto da ciò che accadrà fuori dal parquet dove a ben vedere si gioca la partita più importante.

