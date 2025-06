Estra, Martelossi è il direttore tecnico ’Martello’ è l’uomo della rivoluzione

Alberto Martelossi è il nuovo direttore tecnico del Pistoia Basket. La notizia era nell’aria già da qualche tempo e adesso è arrivata l’ufficialità da parte del club biancorosso. Nato a Udine il 15 aprile del 1966, Martelossi vanta una lunga carriera nel mondo della pallacanestro iniziata nel nel 1996 con l’Auroria Desio e passata per Pavia, Roseto, Imola, Igea Barcellona, Ferrara, Verona, Brescia, Mantova, Udine, Latina. Ventinove anni in cui Martelossi si è sempre distino per la sua grande professionalità, profonda conoscenza e umanità. Una persona perbene, mai fuori dalle righe che alle parole ha preferito far parlare i fatti che spesse volte gli hanno dato ragione.

Martelossi arriva a Pistoia in un momento di grande cambiamento a tutti i livelli; gli addii di Marco Sambugaro e Andrea Tronconi e quello possibile del capitano Gianluca Della Rosa stanno sancendo la fine di un’era che ha regalato grandissime soddisfazioni ai tifosi e portato Pistoia a livelli mai visti prima. Pistoia deve ricostruire una base che al momento non c’è, per poi piano, piano dare vita ad un nuovo progetto e Martelossi è la persona scelta per questa missione. Esperienza, professionalità e conoscenza di questo mondo saranno alcuni degli aspetti che ’Martello’ porterà in dote alla società e si tratta di aspetti importanti soprattutto per un club che deve ripartire da zero. C’è grande attesa di conoscere quelle che saranno le prime mosso del nuovo direttore tecnico in merito alla costruzione del roster per la prossima stagione. Vedremo come il nuovo direttore tecnico intenderà creare da zero la nuova Estra.

Il puzzle biancorosso è quasi completato manca soltanto un ultimo tassello quello relativo all’allenatore che dovrebbe trovare la sua collocazione a breve. La società non ha mai fatto mistero che la prima scelta è quella di Tommaso Della Rosa che in questi anni ha saputo farsi apprezzare sia a livello tecnico che umano. Della Rosa nonostante la giovane età ha maturato già una discreta conoscenza della pallacanestro e già nella passata stagione quando è stato chiamato a guidare la squadra lo ha fatto con personalità e buoni risultati. La sua promozione da vice a capo allenatore oltre ad essere meritata rappresenterebbe la volontà da parte del club di iniziare un programma di rinnovamento e la costruzione di un progetto a lungo termine con l’obiettivo di riportare di nuovo Pistoia ad essere competitiva.

Maurizio Innocenti