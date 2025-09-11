Estra nei guai: Benetti ko. È rottura del crociato

La fortuna sarà pure cieca, in compenso la sfortuna ci vede benissimo ed a quanto pare ha rivolto il suo sguardo verso Pistoia. In questo inizio di precampionato prima l’infortunio di Simone Zanotti, poi acciacchi vari che hanno colpito i biancorossi e adesso la notizia più brutta che potesse arrivare. Gabriele Benetti durante l’ultimo allenamento "Ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro con lesione del legamento crociato anteriore di grado severo" come si legge nel comunicato della società. "Il giocatore verrà sottoposto nei prossimi giorni ad ulteriori accertamenti strumentali per stilare il percorso terapeutico da seguire: solo dopo questi esami, saranno stabilite le tempistiche per il suo ritorno all’attività".

Il primo pensiero va ovviamente a Benetti, ragazzo eccezionale che a Pistoia aveva trovato una seconda casa, un giocatore che ha dimostrato di sentirsi cucita addosso la maglia biancorossa meritandosi l’affetto della città e dei tifosi. La speranza, ovviamente, è di rivederlo in campo prima possibile. Per quanto riguarda la società è chiaro che visto l’indisponibilità di Zanotti e Benetti e quindi un reparto lunghi con il solo Magro e Alessandrini a dare un mano, possa pensare di tornare sul mercato. Una decisione che i vertici biancorossi prenderanno in questi giorni, anche perché significa dover compiere un ulteriore sforzo a livello economico, un extra budget che naturalmente non era previsto.

Oltre a capire bene se ci possa essere o meno una disponibilità economica per poter procedere ad un nuovo acquisto, c’è poi il problema di riuscire a trovare un giocatore, si tratterebbe di un italiano, nel ruolo di lungo. Ad una settimana circa dall’inizio della stagione tutti o quasi si sono già accasati per cui il mercato in questo momento non è che abbia molto da offrire. Diciamo che coach Tommaso Della Rosa ed il suo staff hanno i loro grattacapi per riuscire a portare la squadra all’esordio in campionato in una condizione tale da poter competere anche perché, come se non bastasse, l’Estra farà il suo esordio in casa di Verona una delle candidate alla vittoria finale.

Maurizio Innocenti