Estra, operazione riscatto. A Ruvo fuori l’orgoglio

Una trasferta insidiosa per l’Estra Pistoia quella di oggi (PalaFlorio di Bari ore 17) contro Ruvo di Puglia. A renderla complicata è proprio la classifica degli avversari ancora fermi al palo con zero punti dopo quattro partite. Una squadra che ha bisogno e al tempo stesso voglia di sbloccarsi e che per questo giocherà con il coltello tra i denti pronta a lottare su ogni pallone. Di contro Pistoia dovrà fare altrettanto per riscattare la brutta sconfitta subita in casa contro Livorno. Si arriva a questo match dopo aver giocato sia domenica che mercoledì e di conseguenza con le gambe pesanti e qualche piccolo acciacco.

"La settimana di lavoro è stata buona – afferma coach Tommaso Della Rosa – e dovremo abituarci a questi ritmi visto che a novembre giocheremo sette partite. Ci siamo concentrati su poche cose ma fatte bene utilizzando soprattutto video perché il tempo a disposizione non ti consente di fare molto altro. Knight non è al cento per cento, ha dolore ad entrambe le caviglie ma sarà comunque della partita. Mi aspetto comunque una gara di grande orgoglio da parte nostra, la voglia di rivalsa di una squadra che è rimasta ferita dalla sconfitta contro Livorno. Sarà una partita molto fisica, dura, contro una squadra che ha bisogno di smuovere la classifica, ma noi abbiamo l’obbligo di essere ancora più motivati di loro".

Una partita fisica, come ha spiegato Della Rosa, in cui magari l’Estra dovrà sfruttare una maggiore velocità e mobilità del proprio roster rispetto a quello avversario. "Sicuramente dovremo puntare sulla mobilità dei nostri lunghi Zanotti e Alessandrini – prosegue il tecnico biancorosso – anche se in questi giorni ci siamo concentrati più su noi stessi e sui nostri errori che non tanto sugli avversari. Abbiamo lavorato sull’attacco che contro Livorno non è andato bene aumentando la circolazione di palla in modo da coinvolgere sia i lunghi che gli esterni. Ripeto che questa squadra può ancora migliorare, diciamo che ad oggi siamo al 70-80 per cento".

Non per dare l’impressione di essere un disco rotto, ma non ci sono dubbi sul fatto che l’infortunio di Gabriele Benetti abbia scombussolato i piani di Della Rosa e che a questa squadra manchi fortemente un giocatore con le sue caratteristiche. "Insieme al direttore tecnico Martelossi siamo sempre attivi– spiega Della Rosa – e per questo ringrazio la società che ci ha messo a disposizione un budget per poter intervenire sul mercato se dovesse capitare l’occasione giusta. Voglio ricordare che abbiamo Dellosto che è un giocatore importante, soprattutto per le sue qualità difensive. Campogrande? Ho molta fiducia in lui e sono soddisfatto per come si approccia al lavoro, per il suo modo di fare squadra". Maurizio Innocenti