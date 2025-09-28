Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Basket
  4. La prima gioia dell’Estra. ’Sacca’ show, Jazz e Gallo ok. Bergamo resta a mani vuote

La prima gioia dell’Estra. ’Sacca’ show, Jazz e Gallo ok. Bergamo resta a mani vuote

Basket A2: il capitano segna 27 punti con sette triple, Johnson e il baby spaccano la gara. Il Gruppo Mascio si arrende nel finale, sei uomini in doppia cifra non bastano

di NICCOLO’ CASALSOLI
28 settembre 2025
L'Estra Pistoia festeggia la vittoria in casa contro Bergamo

L'Estra Pistoia festeggia la vittoria in casa contro Bergamo

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Il tabellino

Estra-Gruppo Mascio 93-83

ESTRA PISTOIA: Saccaggi 27 (0/2, 7/9), Johnson 19 (4/7, 1/7), Campogrande (2/2, 1/3), Alessandrini 7 (2/5, 1/2), Magro 6 (0/3 da 2); Knight 8 (3/5, 0/2), Gallo 10 (1/2, 1/6), Zanotti 8 (1/3, 1/2), Stoch, Dellosto, Agostini ne, Flauto ne. All. Della Rosa.

GRUPPO MASCIO BERGAMO: Harrison 22 (4/6, 4/7), Bogliardi 2 (1/1, 0/3), Loro 10 (2/4, 2/3), Udom 10 (3/6, 1/6), Hogue 10 (3/8 da 2); Bossi 13 (3/4, 1/7), Bartoli 13 (4/6, 1/5), Lombardi 3 (1/3, 0/2),Piccirilli, Nobili, Bosso ne, Guiducci ne. All. Zanghi.

Arbitri: Wassermann, Yang Yao e Calella.

Parziali: 21, 18, 40-38, 65-64.

 

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su