La prima gioia dell’Estra. ’Sacca’ show, Jazz e Gallo ok. Bergamo resta a mani vuote
Basket A2: il capitano segna 27 punti con sette triple, Johnson e il baby spaccano la gara. Il Gruppo Mascio si arrende nel finale, sei uomini in doppia cifra non bastano
Il tabellino
Estra-Gruppo Mascio 93-83
ESTRA PISTOIA: Saccaggi 27 (0/2, 7/9), Johnson 19 (4/7, 1/7), Campogrande (2/2, 1/3), Alessandrini 7 (2/5, 1/2), Magro 6 (0/3 da 2); Knight 8 (3/5, 0/2), Gallo 10 (1/2, 1/6), Zanotti 8 (1/3, 1/2), Stoch, Dellosto, Agostini ne, Flauto ne. All. Della Rosa.
GRUPPO MASCIO BERGAMO: Harrison 22 (4/6, 4/7), Bogliardi 2 (1/1, 0/3), Loro 10 (2/4, 2/3), Udom 10 (3/6, 1/6), Hogue 10 (3/8 da 2); Bossi 13 (3/4, 1/7), Bartoli 13 (4/6, 1/5), Lombardi 3 (1/3, 0/2),Piccirilli, Nobili, Bosso ne, Guiducci ne. All. Zanghi.
Arbitri: Wassermann, Yang Yao e Calella.
Parziali: 21, 18, 40-38, 65-64.
