Estra Pistoia, così non va. Doppia spallata di Pesaro. E i biancorossi affondano

Vuelle Pesaro 82Estra Pistoia 73

VICTORIA LIBERTAS PESARO Tambone 9, Virginio 11, Maretto 6, Bucarelli 10, Miniotas 15, Bertini 11, Fainke, Felder 14, De Laurentiis 3, Trucchetti 3, Sakine n.e. All. Leka

PISTOIA BASKET 2000 Saccaggi 10, Johnson 17, Knight 10, Alessandrini 2, Zanotti 10, Magro 10, Gallo 11, Campogrande 3, Dellosto, Stoch. All. Della Rosa

ARBITRI Costa, Marzulli, Agnese

NOTE Parziali: 11-18; 34-36; 56-46. Tiri da due Pesaro 16/34, Pistoia 13/32. Tiri da tre Pe 10/37, Pt 9/23. Tiri liberi Pe 20/26, Pt 20/28. Rimbalzi Pe 48, Pt 36

PESAROUna brutta Pistoia esce sconfitta (seconda di fila) dal parquet di Pesaro, al termine di una partita in cui i biancorossi hanno ballato solo per pochi minuti. Già l’inizio di partita per l’Estra non è dei migliori. Tuttavia i biancorossi piano, piano si riprendono ed iniziano a macinare gioco tanto da rientrare nel match e prendere in mano le operazioni. I biancorossi si piantano di nuovo ad inizio secondo quarto segnando solo 4 punti contro i 14 di Pesaro a metà del periodo: non perché la difesa di Pesaro sia un fortino inespugnabile ma perché Pistoia non è precisa al tiro, commettendo tanti errori non forzati. Un black out che consente ai padroni di casa di rientrare e portarsi avanti di 5 punti (30-25). L’Estra si sveglia dal torpore e in un amen piazza un break di 2-11 grazie a Magro e Johnson, rimettendo le cose a posto: 32-36 ad un manciata di secondi dalla fine del quarto ma senza però dare la sensazione di avere la partita in mano.

Sensazione confermata nel terzo periodo in cui Pistoia paga ancora una volta l’inizio facendo scappare di nuovo Pesaro ma soprattutto sembra peccare di lucidità. In attacco la palla non gira, in difesa ci sono praterie in cui la Vuelle scorrazza a piacimento. Se poi ci mettiamo che Felder fa vedere tutto il suo talento ecco spiegato il più 10 con cui Pesaro chiude il quarto (56-46). Pistoia non c’è, mancano le idee, il gioco è confuso e ognuno va per conto suo in cerca di gloria che però non arriva e il passivo si va sempre più pesante: più 15 Pesaro dopo 2 minuti di gioco nell’ultimo quarto (61-46) che diventano 17 a metà del tempo (74-57). L’Estra si innervosisce ed il primo a farne le spese è Knight che a 5’ dalla sirena esce dal match per 5 falli. Capitan Saccaggi non ci sta, si carica la squadra si spalle la riporta fino al meno 7 (74-67) a poco più di un minuto dalla fine ma l’uscita di Johnson, pure lui per 5 falli, e la serata no della squadra che continua a sbagliare tutto o quasi non consentono a Pistoia di poter riacciuffare in extremis la partita.

Maurizio Innocenti