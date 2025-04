Estra Pistoia: retrocessione matematica in caso di sconfitta a Venezia

L’Estra è mentalmente retrocessa ormai da tempo e questo è piuttosto evidente. Domenica, in caso di sconfitta a Venezia, indipendentemente dai risultati di Napoli e Cremona, lo sarebbe anche dal punto di vista matematico. Una sentenza che aspetta soltanto di ricevere il crisma dell’ufficialità. E dire che Pistoia dopo la vittoria conquistata sul campo di Napoli, nonostante una stagione assurda e tutto ciò che era successo sul fronte societario, poteva ancora giocarsi le proprie chance di salvezza. Dopo quel successo i biancorossi erano al terzultimo posto in classifica con 10 punti, gli stessi di Cremona e Napoli che erano dietro, perché l’Estra nei confronti di Cremona era in vantaggio di 1-0 e di 2-0 con Napoli. Non solo, Pistoia era in vantaggio anche con Varese (che in quel momento si trovava a 12 punti) per una migliore differenza canestri negli scontri diretti. Al termine del campionato mancavano 10 partite ed è vero che il calendario non era dei più facile, ma neppure quello delle dirette concorrenti era in discesa. A Pistoia sarebbero state sufficienti tre vittorie tenendo conto che ancora c’era da giocare lo scontro diretto con Cremona al PalaCarrara.

A Napoli si era vista una squadra tutta cuore e grinta pronta a dare battaglia ma a quanto pare si era trattato di un fuoco di paglia perché dopo quella partita gli occhi della tigre e la rabbia di chi vuole salvarsi a tutti costi non si sono più visti. Eccoci allora arrivati all’epilogo di una stagione che, considerando tutto, è bene che finisca quanto prima.

M. I.