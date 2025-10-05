Estra, primo tour de force. Si comincia con Torino. La fiducia di Della Rosa. Ma Johnson è in dubbio

Il palasport dedicato a Gianni Asti di Torino, che subito riporta alla mente il giugno di due anni fa che vide Pistoia conquistare la promozione nella massima serie, Paolo Moretti, il grande ex, e una squadra, Torino, che viaggia a punteggio pieno. Ci sono tutti gli ingredienti perché la partita di questa sera (ore 18) possa essere una sfida del tutto particolare e particolarmente sentita. A guastare il tutto le notizie che arrivano ancora una volta dall’infermeria biancorossa con Jazz Johnson colpito dall’influenza tanto che solo oggi sarà possibile sapere se potrà essere o meno della partita. "Jazz è a letto con la febbre – dice Tommaso Della Rosa alla vigilia del match – contiamo di recuperarlo ma decideremo solo prima della partita in base alle sue condizioni di salute". Questo il primo ostacolo da superare, il secondo riguarda Torino, squadra che ha conquistato due vittorie in altrettante partite. "Mi aspetto una partita molto fisica – prosegue il tecnico dell’Estra - perché, nelle due precedenti gare di campionato, Torino è stata in grado di alzare molto l’attenzione difensiva, specialmente nella seconda metà, per questo mi aspetto tanta intensità. In attacco, poi, hanno qualità importanti sugli esterni ed un giocatore nel ruolo di 5 come Allen che è da tenere d’occhio essendo, fra i suoi, il migliore per punti e rimbalzi e sicuramente i compagni lo cercheranno per metterlo in ritmo. Trovare di fronte Paolo Moretti? Sarà un grande motivo d’orgoglio. Nell’anno della promozione con lui in panchina avevo 20 anni e quello che ha fatto qui lo prendo come grande esempio".

Pistoia nella gara vinta contro Bergamo ha avuto un ottimo approccio difensivo e dovrà essere questa la base su cui ripartire per la gara contro Torino oltre al controllo dei rimbalzi che proprio nel finale di partita contro Bergamo è salito d’intensità. "È vero dobbiamo sicuramente ripartire dall’ottimo approccio difensivo avuto contro Bergamo – afferma Della Rosa – Per quanto riguarda i rimbalzi vogliamo fare ancora dei passi avanti ma già nel finale dell’ultima gara, quando volevamo vincerla e abbiamo alzato l’attenzione, siamo andati in crescendo anche su questo aspetto. C’era volontà di portarla a casa e abbiamo alzato di conseguenza la pressione sulla palla, abbiamo messo più il corpo sul tagliafuori e di conseguenza catturato più rimbalzi. Se Jazz non dovesse farcela è possibile che Torino guardi con maggiore attenzione Saccaggi o Knight ma noi siamo costruiti per avere più bocche da fuoco in modo da non essere facilmente prevedibili e dare punti di riferimento precisi. Diciamo che abbiamo diverse soluzioni in attacco".

Della Rosa dopo due mesi di lavoro sente che il feeling con la squadra è molto stretto e che tutti parlano la stessa lingua. "All’inizio ovviamente avevo tanti dubbi, sono alla prima esperienza e poi ci sono gli imprevisti contro i quali non puoi farci niente – ammette Della Rosa –. Ecco perché c’è da fare i conti con tanti fattori incontrollabili, che è anche il bello di fare l’allenatore. Il feeling con la squadra è ottimo, i ragazzi ascoltano ed hanno grandi motivazioni, proprio come me, ed è per questo che si è creata l’alchimia giusta. Mi piace vedere le loro facce durante il discorso pre partita, vederli in campo lottare senza mai mollare così come lavorare duro in allenamento. Il campo di Torino? Per Pistoia è diventato storico come Arese o Napoli lo sono stati nel passato. Non nascondo che tornare lì farà un certo effetto ma quando inizierà la partita il mio pensiero sarà rivolto solo al match".

Maurizio Innocenti