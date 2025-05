Estra, prove di ripartenza. David pronto agli annunci

Il presidente Joe David il 13 giugno sarà di nuovo in Italia e a quanto pare il suo arrivo sarà seguito da notizie importanti, anzi fondamentali per la costruzione della Estra Pistoia che verrà. "La prossima settimana andremo ad ufficializzare e presentare il nostro nuovo direttore generale – annuncia David –. Subito dopo il mio arrivo in città, poi, saremo pronti anche per annunciare chi sarà il direttore sportivo ed il coach per il prossimo campionato di A2 2025/26".

Tutto bello pronto e apparecchiato. Evidentemente il presidente David in America si è dato da fare sistemando le cose, rimane solo da scoprire chi saranno le persone che andranno a ricoprire questi ruoli. Per quanto riguarda la posizione di direttore generale il nome che in quest’ultimo tempo è circolato con insistenza è quello di Alessandro Frosini. Un nome senza alcun dubbio di grande attrattiva visto gli ottimi risultati ottenuti a Reggio Emilia prima e a Verona poi. Grande esperienza maturata da giocatore e da dirigente il suo sarebbe il profilo perfetto per ricoprire il posto lasciato da Sambugaro. Frosini, però, ha un altro anno di contratto con Verona, ma sembra però guardarsi intorno pronto ad abbracciare una nuova avventura. Tra il presidente David e il giemme di Verona c’è stato un primo abboccamento, l’incontro risale a circa una settimana fa. La prima chiacchierata è stata più per sondare la disponibilità di Frosini e adesso c’è da vedere se si trasformerà in un’offerta vera e propria.

Secondo quanto affermato dal presidente David prima ci sarà l’ufficializzazione del direttore generale e poi dopo l’arrivo a Pistoia anche quelle del diesse e allenatore. David ha detto che sarà in città il 13 giugno che è una data decisamente in là con il tempo, perché è adesso che le società iniziano a tirare le somme soprattutto per quanto riguarda la parte dirigenziale e la panchina. Difficile pensare quindi che le trattative per il direttore sportivo e l’allenatore partano a metà giugno visto che solitamente in quel periodo i giochi da questo punto di vista sono già fatti per cui c’è da sperare che le trattative prenderanno il via già nei prossimi giorni e si chiuderanno entro breve tempo o almeno che ad oggi siano già bene avviate e che manchi solo di mettere nero su bianco. Maurizio Innocenti