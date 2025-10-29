Estra, rotta su Pesaro. Incrocio con la capolista

Quanto accaduto a Rieti è una ferita ancora aperta in casa Estra. Solo il tempo riuscirà a rimarginare. Il compito di Della Rosa e di tutta la squadra è ritornare ad una normalità che non significa dimenticare, ma che è l’unica via possibile per continuare a fare ciò che giocatori e allenatore hanno sempre amato: giocare a basket. La trasferta di questa sera (palla a due alle 20.30) a Pesaro dovrà servire proprio a questo, a fare un passo in avanti verso la normalità. Non è facile, anche perché l’Estra, alla prima senza tifosi al seguito, si troverà di fronte una delle prime della classe che in questo inizio di campionato si sta rivelando come la vera sorpresa. Dopo la sconfitta all’esordio contro Livorno, la Vuelle ha inanellato una serie di cinque vittorie di fila che la collocano al primo posto. Poi il ko dell’ultimo turno a Rimini e ora il ritorno in casa per cercare di tornare subito a vincere.

La Vuelle è una squadra che ha in Kay Felder, che proprio domenica tornerà di nuovo in campo dopo un lungo stop, e in Regimantas Minotas i suoi punti di riferimento, ma ha anche una truppa di italiani, a partire da Matteo Tambone, Stefano Trucchetti, il capitano Lorenzo Bucarelli e la guardia argentina Octavio Maretto, di tutto rispetto.

"Andiamo a giocare in un campo storico – afferma il vice allenatore biancorosso Luca Civinini – contro una delle squadre più prestigiose della pallacanestro italiana e già questo dà la percezione della difficoltà a cui andremo incontro. Oltre a questo Pesaro è una squadra che ha un roster completo in ogni reparto con giocatori di livello. Per quanto ci riguarda dovremo giocare una pallacanestro di squadra senza frenesia ma con grande lucidità e abbiamo dimostrato più volte che siamo in grado di farlo e questo sarà un aspetto che determinerà molto la gara. Ci attende una partita faticosa anche dal punto di vista fisico per cui sarà fondamentale riuscire a distribuire le energie".

"Sappiamo che i turni infrasettimanali sono particolari da gestire sia dal punto di vista fisico e psicologico – chiude Civinini –. A questo ci va aggiunto anche in viaggio e non sono aspetti facili da affrontare da parte della squadra. Abbiamo giocato domenica, giochiamo stasera e domenica arriverà la Fortitudo per cui si tratta di un tour de force notevole".

