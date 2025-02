Estra Verso un Cda che sa di resa dei conti

Martedì 25 febbraio 2025, una data che, in un modo o in un altro, segnerà il futuro del Pistoia Basket. Il 25 febbraio è il giorno in cui si riunirà il Cda della società e tutto potrà accadere. La situazione è complessa, sia dal punto di vista sportivo e sia, soprattutto, economico. Non è da escludere niente neppure grossi ribaltoni ai vertici della società stessa. Come ha detto Steven Raso nell’intervista rilasciata al nostro giornale "il nostro progetto può andare avanti anche senza Rowan che è uno dei nostri investitori, non l’unico". L’ipotesi che martedì sera il Cda possa sfiduciare il presidente Rowan o che il presidente stesso dia le dimissioni non è da escludere. Cosa accadrà dopo è presto per dirlo, sicuramente si andrà verso un nuovo corso con un assetto societario diverso e improntato a pianificare il futuro del Pistoia Basket non solo per la prossima stagione, ma per i prossimi anni.

Del resto che la situazione sia estremamente delicata lo si è capito da tempo ed anche l’immobilismo sul mercato dell’attuale proprietà dimostra che ci siano non poche difficoltà. Pistoia entro il 28 febbraio dovrà mettere sotto contratto un giocatore italiano per tornare ad averne sei a referto ma, come da regolamento, per tesserare un giocatore (ad esempio un possibile sostituto straniero dell’infortuato Christon) una società deve essere in regola con i pagamenti degli stipendi e dei contributi altrimenti non è possibile effettuare nessun tipo di contrattualizzazione. Non solo ma nel caso in cui Pistoia dovesse presentarsi a Napoli senza aver trovato il sostituto di Anumba e quindi non avendo 6 italiani sotto contratto, incorrerebbe in un multa di 50mila euro.

Ecco perché il Cda di martedì sera diventa uno spartiacque per il futuro della società e le decisioni che verranno prese andranno ad incidere non solo sull’attuale situazione societaria ma anche per ciò che verrà dopo. Una data importante, quindi, che comunque vada segnerà la ripartenza di una società che in tutti questi anni ha dimostrato di avere le spalle larghe e di reggere colpi ben più duri.

Maurizio Innocenti