Estra, Zanotti si allena. C’è Bergamo nel mirino

Siamo all’antivigilia del debutto stagionale dell’Estra Pistoia di fronte al pubblico amico. Domenica, con palla a due fissata alle 18, i biancorossi sfideranno sul parquet della Lumosquare il Gruppo Mascio Bergamo, al suo esordio in questo campionato di Serie A2. Il match fra i lombardi e la Victoria Libertas Pesaro, valido per la prima giornata, è infatti stato rimandato a causa della convocazione di Andrea Loro con la Nazionale Under 23 di 3x3. Il che significa che la squadra di coach Andrea Zanchi si presenterà all’appuntamento contro Saccaggi e compagni avendo disputato, come ultimi impegni, le partite della Coppa Lombardia, in occasione della quale la Blu Basket se l’è giocata praticamente alla pari - seppur perdendo - con due formazioni di A1 come Cantù e Varese. Contro Bergamo, potrebbe esserci a disposizione anche Simone Zanotti: il lungo, infortunatosi contro Mestre il 29 agosto, ha ricominciato ad allenarsi con i compagni, anche se coach Tommaso Della Rosa prenderà una decisione assieme al giocatore e allo staff medico solo domenica. Ma filtra ottimismo. Oggi la squadra lavorerà alla Lumosquare dalle 10 alle 13, mentre domani la rifinitura si svolgerà dalle 11 alle 12.30.

Dando uno sguardo al roster degli avversari, spiccano le presenze di due americani ben noti ai tifosi italiani come D’Angelo Harrison e Dustin Hogue, quest’ultimo reduce dalla promozione in A1 con Cantù. Saranno loro i principali elementi da tenere d’occhio assieme all’ex della sfida Eric Lombardi, che ha vestito la casacca biancorossa nelle stagioni 2015/16 e 2016/17, viaggiando a 4,5 punti e 3.3 rimbalzi a partita nel corso del primo anno e a 5,2 punti, 4.3 rimbalzi e 1 assist ad allacciata di scarpe nel secondo. In panchina, nei panni di vice allenatore, ecco poi quel Maurizio Lasi che ha rivestito i panni di head coach del Pistoia Basket fra 2006 e il 2009, guidandolo alla promozione in Legadue. Alcune curiosità: nel roster biancoblu c’è Mattia Udom, fratello di quel Liam che ha passato un anno nel settore giovanile biancorosso, mentre a livello dirigenziale, oltre all’espertissimo Fabrizio Frates, troviamo l’ex arbitro di Serie A di calcio Gianluca Paparesta, oggi general manager di Bergamo. A testimonianza delle ambizioni della Blu Basket anche il colpo Giustino Danesi, preparatore proveniente dall’Olimpia Milano.

Francesco Bocchini