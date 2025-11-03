Esulta la Mens Sana. Il derby è suo!. Superata una Stosa Virtus orgogliosa

MENS SANA 90 STOSA VIRTUS 78

MENS SANA: Belli 12, Pannini 7, Perin 12, Calviani, Cerchiaro 3, Yarbanga 19, Pucci 2, Lodoli ne, Moretti ne, Nepi 10, Prosek 14, Jokic 11. Allenatore Vecchi.

STOSA: Ense ne, Braccagni 16, Redaelli, Costantini 2, Calvellini 19, Morciano 14, Gianoli 9, Bartelloni ne, Guerra 12, Cini 4, Crocetta 2, Vegni ne. Allenatore Evangelisti.

Arbitri: Barbarulo e Cavasin. Parziali: 24-20, 45-46, 67-60.

SIENA – La Mens Sana vince la sua prima stracittadina stagionale domando una orgogliosa Virtus dopo 40’ intensi e combattuti. L’inizio della formazione di Vecchi era su ritmi alti: 7-2 al 3’ con Prosek e Yarbanga. La schiacciata in contropiede del maliano (assist di Perin) vale l’11-4 che costringe Evangelisti al primo time out (4’). La Stosa dopo un momento di difficoltà si riorganizza e accorcia, 13-9. Dopo i primi 10 intensi minuti i padroni di casa sono avanti di 4 con i rossoblu bravi a restare comunque dentro al match. Il secondo parziale si apre col canestro dell’ex Nepi (già 7 punti all’11’). Bianciardi dalla lunga accorcia, 33-26, ma è la Note di Siena a tenere in mano l’inerzia. Nepi rimette a +10 i suoi (14’) ma si accende per la Stosa Braccagni con 5 punti di fila, 38-31. La bomba da distanza siderale di Calvellini non basta a tenere a contatto la Virtus punita da un chirurgico Pannini con la tripla frontale del 43-34. Morciano imita Braccagni e con altri 5 punti di fila dimezza lo svantaggio e costringe Vecchi a fermare il tempo per parlare con i suoi. L’inerzia è capovolta e la tripla di Calvellini vale la parità a quota 43 (19’). I rossoblu con un’altra magia di Calvellini (15 punti all’intervallo per un complessivo 6/7 dalla lunga nel secondo periodo) sono sopra di 1.

Al rientro sul parquet Braccagni prosegue nella striscia dalla distanza, 46-49. Cerchiaro segna i suoi primi punti rimettendo la testa avanti, seguito poi da Yarbanga, 52-49. La frenesia dei biancoverdi è cattiva consigliera e la Virtus resta a contatto dopo un serie di palle perse di Perin e compagni, 54-53 al 27’. Guerra impatta a 46, poi Belli con due bombe di fila da esplodere il PalaEstra, 62-56. Ancora il numero 3 di casa segna e manda le squadre all’ultimo mini riposo sul +7 per i padroni di casa. Nell’ultimo quarto sale in cattedra Jokic con i punti del 72-62. Perin prova a chiuderla con la tripla del 77-67. E’ effettivamente una forte ipoteca sul match perché benchè la Virtus ci provi con orgoglio fino alla fine la Mens Sana tiene fino al +12 finale.

Guido De Leo