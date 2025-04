Etrusca San Miniato pronta per la sfida decisiva contro Casale al Fontevivo

Dopo le due sconfitte consecutive nei play-in Gold, l’Etrusca San Miniato si prepara a tornare in campo domenica alle ore 18 sul parquet casalingo per affrontare Casale, in un match che potrebbe rappresentare un crocevia fondamentale per il finale di stagione. La squadra attualmente è reduce da un ko bruciante contro Borgomanero, maturato dopo tre tempi supplementari con un finale amaro che ha lasciato strascichi più sul piano mentale che su quello della classifica. Dall’altra parte Casale arriva al Fontevivo con la necessità assoluta di vincere, difatti la formazione si gioca l’ultima possibilità di rimanere in corsa per i playoff con tre giornate ancora da disputare e sei punti di distanza dall’ottavo posto e un ulteriore passo falso significherebbe dire addio alle speranze di qualificazione. Per San Miniato dunque la chiave sarà la gestione dei momenti decisivi e servirà un approccio deciso fin dal primo minuto con una gestione attenta dei possessi e soprattutto la capacità di rimanere lucidi fino alla fine. Con una vittoria l’Etrusca avrebbe la certezza di chiudere tra le prime tre, un traguardo che garantirebbe un percorso più favorevole nella fase successiva e soprattutto restituirebbe fiducia ed entusiasmo a una squadra che ha bisogno di rialzarsi subito. Il pubblico del Fontevivo sarà chiamato ancora una volta a fare la propria parte, sostenendo la squadra in un momento in cui la spinta dei tifosi potrebbe rivelarsi determinante.

Andrea Martina Torre