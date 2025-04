Etrusca San Miniato sfida Sette Laghi Gazzada per il secondo posto nella fase Gold

Ultimo appuntamento della regular season della fase Gold per l’Etrusca San Miniato, attesa questa sera alle ore 18, sul parquet della palestra di Gazzada Schianno, dove affronterà la Sette Laghi Gazzada. Da questa sfida passerà la possibilità di chiudere al secondo posto in classifica, difatti per centrare l’obiettivo sarà necessario vincere e contemporaneamente sperare in una sconfitta di Lucca sul campo di Oleggio, in programma due ore più tardi.

La squadra arriva all’appuntamento con la consapevolezza di dover dare una risposta sul piano mentale e tecnico, dopo un finale di fase Gold piuttosto complicato, dove tre sconfitte nelle ultime quattro uscite hanno rallentato il cammino di San Miniato, mettendo in luce difficoltà nella gestione dei momenti chiave. Sfortunatamente a complicare ulteriormente il quadro c’è una condizione fisica non ottimale e una serie di infortuni che hanno limitato le rotazioni, costringendo lo staff tecnico a soluzioni d’emergenza.

Di fronte ci sarà una Gazzada ormai priva di obiettivi. L’Etrusca dovrà quindi approcciare il match con intensità e lucidità, facendo leva sull’esperienza del gruppo e sulla necessità di ritrovare fiducia in vista dei play-off e con una stagione lunga alle spalle e un futuro ancora da scrivere, San Miniato si giocherà tutto in una sera, tra il desiderio di riscatto e la volontà di continuare a sognare in grande.

Andrea Martina Torre