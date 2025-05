Etrusca San Miniato supera Basketball Club Lucca con una prestazione stellare di Caglio

BCL 64 ETRUSCA 77

BASKETBALL CLUB LUCCA: Brugioni, Drocker 6, Lippi 11, Dubois 18, Barsanti 5, Simonetti 2, Tempestini 4, Del Debbio 5, Vignali 4, Pierini 2, Candigliota, Trentin 7. All.: Olivieri.

ETRUSCA SAN MINIATO: Ermelani, Caglio 32, Metsla 11, Menconi 16, Scardigli, Penco, Re Alessio 12, Granchi, Ndour, Cravero 6, Zaccagna. All.: Martelloni.

Arbitri: Cirinei di Pisa e Parigi di Firenze.

Note: parziali 8-19, 29-33, 42-59.

LUCCA - Vince l’Etrusca, grazie ad una prova spaziale di Caglio. Gara equilibrata in avvio, poi l’Etrusca prova a fuggire: 16-24 al 16’; ma i padroni di casa reagiscono, anche se la formazione di coach Olivieri fatica in attacco. La difesa pisana raddoppia sistematicamente sui lunghi biancorossi, ottenendo l’obiettivo di inceppare i meccanismi offensivi lucchesi. Poi, però, Dubois, con un gioco da tre punti su passaggio dietro la schiena di Tempestini, fa 23-24 al 18’. Trentin dalla lunetta firma la parità a quota 24. Parziale di 8-0 lucchese, San Miniato non segna più. Si sblocca Menconi; altri palloni persi da Dubois e compagni. Due triple nel finale di secondo quarto, con due triple, una per parte, per il 29-33 all’intervallo lungo.

Nella ripresa nuovo allungo ospite: 36-43 al 25’. Si continua a segnare pochissimo. Tecnico a Drocker. Vignali accorcia con un bel canestro: 38-46. Lucca con la zona "2-3", perforata, però, da una tripla di Caglio: 38-49 al 27’. Trentin per il meno 9, ma Caglio evita che cominci l’ennesima rimonta per Del Debbio e compagni in questa stagione.

Anzi, a fine terzo quarto succede l’incredibile. Azione da sei punti per l’Etrusca: tripla di Caglio, palla persa da Bcl e ancora Caglio che segna e subisce fallo, con libero aggiuntivo realizzato: 40-58 (massimo vantaggio) e 42-59 alla terza sirena. Parziale di 26-12 per Etrusca nel terzo segmento di gioco. Ultimi 10’ e si spera nella solita remuntada biancorossa. Ma la truppa di Olivieri segna solo dalla linea della carità; San Miniato vola, ma si carica di falli: 51-66 al 34’. Quarto fallo di Del Debbio, crampi per Caglio per gli ospiti. Fasi concitate, Bcl non molla: Dubois per il 64-73, ma l’antisporivo a Barsanti chiude i giochi.

Gara due giovedì 29 maggio, a San Miniato, alle 21.

Massimo Stefanini