Eurolega, colpi pesantissimi di Virtus e Milano all'esordio

Bologna, 30 settembre 2025 – Meglio non poteva cominciare la stagione delle squadre italiane in Eurolega che sono partite con due preziosissimi successi. A Bologna è arrivata una vera e propria impresa della Virtus Bologna che ha piegato 74-68 la corazzata Real Madrid. Un successo costruito grazie a una monumentale prova difensiva: gli uomini di coach Dusko Ivanovic hanno di fatto annullato due giocatori fondamentali dello scacchiere madridista come Walter Tavares (6 punti) e Facundo Campazzo (8) e tenuto i “Blancos” al 13% nel tiro dalla lunga distanza (3/23 da oltre i 6.75 metri). In attacco, invece, i felsinei hanno lavorato con efficacia, portando quattro giocatori in doppia cifra: spiccano soprattutto le prestazioni di Saliou Niang, autore di 12 punti e 4 rimbalzi all’esordio in Eurolega, e Carsen Edwards, top scorer dei bianconeri con 14 punti, 12 dei quali siglati nella ripresa. Preziosissimo, però, anche il lavoro fatto da Alen Smailagic soprattutto in difesa nei minuti finali. Il Real ha provato a partire forte toccando anche il +8 (17-8). Grazie a Vildoza e Niang, la Virtus ha però retto l’urto e limitato i danni, per poi alzare i giri del motore ad inizio secondo quarto e piazzare la zampata del sorpasso sul 27-25 griffato ancora da Vildoza. Preludio all’allungo sul +7 (34-27) diventato +3 all’intervallo lungo (38-35). Dopo la pausa, Bologna ha continuato a mordere in difesa e macinare gioco con personalità, respingendo ogni assalto dei “Blancos” grazie ai guizzi di un ritrovato Edwards. La forbice del disavanzo si è così allargata dal +5 a 10’ dalla fine (55-50) fino al +12 suggellato dall’ex Bayern a 4’40” dalla quarta sirena. Di cuore e d’orgoglio, il Real a quel punto ha però cercato di reagire risalendo la china fino al -2 di Campazzo dall’arco, ma poi ha fallito l’aggancio ancora con l’argentino, stoppato magistralmente da Smailagic. Morgan e Hackett hanno poi fatto il resto mettendo le firme finali sul successo bolognese.

Milano sbanca Belgrado

Sorride anche l’EA7 Emporio Armani Milano che ha sbancato Belgrado sconfiggendo 92-82 la Stella Rossa, regalando un prezioso successo a coach Ettore Messina nel giorno del suo 66° compleanno. L’Olimpia, che ha chiuso con il 64% da due e il 46% da tre, si è resa protagonista di una grande vittoria corale, come testimoniano anche i quattro giocatori finiti in doppia cifra, guidati da un Zach LeDay da 21 punti, 5 rimbalzi e 7 falli subiti. Dopo un primo tempo giocato sul filo dell’equilibrio e chiuso avanti di quattro lunghezze dai biancorossi meneghini (45-41), la Stella Rossa è ripartita forte, ma l’Olimpia ha retto l’urto e in chiusura di terzo quarto ha dato un’importante spallata con le triple di Ricci e Guduric valse il +6 esterno a 10’ dalla quarta sirena (69-63). Un’altra stilettata dall’arco del capitano e tre punti ravvicinati di Brooks hanno poi fatto il resto, permettendo all’EA7 di scollinare la doppia cifra di vantaggio in apertura di quarta frazione (75-63). La sgasata decisiva perché, grazie anche all’ottimo lavoro a rimbalzo che ha garantito tanti extra possessi, l’Olimpia è poi riuscita a tenere a distanza di sicurezza la Stella Rossa, la quale non è stata capace di spingersi oltre il -5 a poco più di 6’ dalla fine e ha alzato definitivamente bandiera bianca sotto gli ultimi colpi di uno scatenato LeDay. L’unica nota negativa arriva dall’Eurocup, dove l’Umana Reyer Venezia ha ceduto in casa 85-81 contro l’Aris Salonicco di uno scatenato Bryce Jones (26 punti).