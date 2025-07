Europei Cus e Alma Mater, bersaglio grosso

Bologna sempre più Basket City e sempre più universitaria. Da domani e fino a domenica prossima, 13 luglio e per la prima volta di sempre in città scattano gli Europei di basket universitario: il connubio ideale tra l’ateneo più antico del mondo e la palla a spicchi che, da queste parti, è una religione.

L’inaugurazione alle 19, nell’Aula Magna di Santa Lucia, con la presenza del rettore Giovanni Molari, del sindaco Lepore e di Peter George, quest’ultimo in rappresentanza dell’Eusa (associazione sportiva delle Università Europee). Poi, da domani, i primi salti per contendersi la palla a due per 400 tra studenti cestisti in rappresentanza di 28 squadre, 16 al maschile e 12 al femminile, e di 16 Paesi diversi del continente: Italia, Francia, Ungheria, Norvegia, Croazia, Germania, Portogallo, Romania, Lituania, Polonia, Spagna, Paesi Bassi, Svizzera, Belgio, Austria e Cechia.

Tutti con la stessa fame di vincere e di andare a medaglia. Quella pregiata e tenuta orgogliosamente dalle ragazze dell’Alma Mater – allenate da Jordan Losi – campionesse uscenti nel 2024 dopo il bronzo nell’anno precedente, in cerca di quella che sarebbe una prestigiosa riconferma. Riscattarsi, invece, è l’obiettivo dei ragazzi di Matteo Lolli, quarti un anno fa, ma con alle spalle ben quattro ori europei nel 2017, 2018, 2019 e 2023. Successi targati anche da ragazzi e giocatori con un passato importante da cestisti a Bologna, tra Virtus e Fortitudo, e non solo, tra questi Pippo Ricci, Valerio Cucci, Gherardo Sabatini, Alberto Conti e Stefan Nikolic.

"Il quarto posto dell’anno scorso ci ha lasciato l’amaro in bocca e proveremo a fare meglio: sono sicuro che venderemo cara la pelle in ogni partita", ha detto coach Lolli, guida e riferimento del gruppo dal 2012, dalla passata stagione alla guida di Ozzano (B interregionale), ma con un lungo passato come allenatore delle giovanili di Virtus e Fortitudo, oltre alle ragazze della Libertas Bologna.

Tre le sedi delle gare, tutte aperte al pubblico: dal centro Record di via del Pilastro, fino al PalaCus di via del Terrapieno, passando per la palestra Alutto in via dell’Arcoveggio, con quattro match al giorno (alle 11,45, 14, 16,15 e 18,30). Il calendario verrà stilato e diffuso in giornata, e sarà visibile sul sito dell’evento. Mentre per la sera di mercoledì 9, al Grand Tour Italia, è previsto il party ufficiale con le delegazioni, aperto a tutti, per immergersi ancora di più in questo primo storico Europeo nella nostra città.