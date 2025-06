Europei universitari e progetti. Rassegna sostenibile, il Cus guarda avanti

Europei (universitari) sostenibili e, magari, a impatto zero. E’ quello che si propone il Cus Bologna che, dal 6 al 13 luglio, organizzerà gli Europei universitari (Eusa) di basket. Rassegna importante dal punto di vista dei risultati e delle ambizioni. Lo scorso anno, le ragazze allenate da Jordan Losi hanno vinto, per la prima volta nella loro storia, la medaglia d’oro. Dopo il bronzo, altrettanto storico, del 2023.

I ragazzi di Matteo Lolli, che dal 2017 in poi si sono imposti in quattro occasioni (nel gruppo anche le stelle Pippo Ricci, Valerio Cucci, Gherardo Sabatini, Stefan Nikolic e Alberto Conti), cercheranno di migliorare la quarta piazza dello scorso anno.

Intanto, in accordo con il Gruppo Hera, al PalaCus di via del Terrapieno sarà installata una sorgente urbana di acqua potabile. L’obiettivo, utilizzando le borracce Sercom che saranno messe a disposizione, è risparmiare, vista la presenza di 410 atleti, almeno 15.000 bottigliette di plastica. Potenziata la raccolta differenziata e lotta anche contro lo spreco alimentare: le eccedenze alimentari saranno ridistribuite a persone in difficoltà secondo un programma virtuoso e tracciato.