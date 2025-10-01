Extra-time al cardiopalma. Desio, blitz in Sicilia

Dall’esaltazione alla disperazione e poi ancora alla esaltazione. C’è tutta la pazzia della pallacanestro nella sfida di Capo d’Orlando che segna anche il primo successo stagionale della Rimadesio dopo il ko interno contro Vigevano. Partita altrettanto complicata contro una squadra forte quella di domenica sera ma che i giovani di coach Quilici hanno saputo interpretare alla perfezione per ampi tratti. Una “scivolata“ nei cinque minuti finali poteva costare cara, ma la vittoria al supplementare aggiunge ulteriori epicità e peso ai due punti messi in saccoccia dai bluarancio che dopo 30 minuti equilibrati (60-60 al termine del terzo periodo) riuscivano ad allungare (62-70 al 35’). Elli falliva dall’arco il colpo del ko (66-76 al 38’) e nei rimanenti due giri di lancette Capo riagguantava la partita con una triplissima di Contento a 3 secondi dalla fine. Sembra finita per i bluarancio, inerzia ribaltata per Capo che scappa a +6, Giarelli e Munari ricuciono fino al colpo di genio di Conte il cui arresto e tiro brucia la retina con appena 6 secondi da giocare, non sufficienti ai padroni di casa per la seconda beffa. "Abbiamo dato dimostrazione di potenzialità sia in attacco che in difesa" esordisce il tecnico toscano. "Mi piace sottolineare come siamo stati solidi dietro, dobbiamo considerare che a metà del terzo quarto avevamo concesso poco più di 60 punti a un avversario forte quale è Capo d’Orlando e per di più sul proprio campo. Questa nostra forza in difesa ha creato i presupposti per giocarcela fino in fondo. Se l’avessimo persa, e poteva succedere, sarebbe stato un peccato ma non avrebbe tolto nulla alla bontà della prestazione. L’abbiamo vinta? Meglio… è tutta benzina per la settimana in palestra in preparazione della trasferta contro l’Assigeco".

Due gare di fila lontano da Desio, quindi, per i bluarancio che non dovrebbero ancora recuperare Matteo Tornari, al seguito della squadra nella trasferta sicula. Dove spiccano nel tabellino i 22 punti di Munari, i 20 di Elli che ha tenuto in linea di galleggiamento la Rimadesio soprattutto nei primi tre quarti. In doppia cifra anche Giarelli (16), capitan Mazzoleni (10) e Conte che ci arriva proprio con la prodezza dell’over-time valsa il blitz.