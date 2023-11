Fabbrico a valanga: ne fa 5

Bagnolese

Nibbiano e Valtidone

BAGNOLESE (4-1-4-1): Michele Giaroli (47’pt Lugli); Guerri, Maletti, Lorenzo Vezzani, Foderaro; Mattia Vezzani (40’st Manuele Cavazzoli); Daniele Calabretti (13’st Saccani), Piras, Poligani (27’st Coscelli), Rivi; Falco (13’ st Posponi). A disp.: Taguia, Davide Calabretti, Lecce, Ferrari. All.: Siligardi

NIBBIANO E VALTIDONE (4-2-3-1): Murriero; Bernardi, Fogliazza, Boccenti, Castellana; Jakimovski (47’st Ferro), Ababio; Lancellotti, Vingiano (16’st Monopoli), Michelotto (16’st Compaore); Grasso (45’st Celotti). A disp.: Valizia, Borsatti, Equo, Pinton, Minasola. All.: Rastelli

Arbitro: Carlini di Cesena

Reti: Ababio al 7’pt, Grasso su rig. al 44’st.

Note: ammoniti Posponi, Guerri, Grasso, Jakimovski e Monopoli. Angoli: 3-3. Recuperi: 3’ e 5’. Spettatori 250 circa.

Nulla da fare per la Bagnolese, che nell’undicesima giornata incappa nella nona sconfitta. Sono sempre due i punti in classifica, frutto di due pareggi. Ieri il Nibbiano nella ripresa soprattutto ha fatto valere la propria forza e ha sfiorato più volte il raddoppio dopo aver trovato il vantaggio al 7’ con Ababio (la scorsa estate al Vettus nel Torneo della Montagna). Un rigore di bomber Grasso al minuto 89 ha sigillato tre punti meritati per i piacentini.