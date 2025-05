Fabio Raimondi nuovo allenatore-giocatore del Riviera Basket Rimini

Il colpo è di quello storici, che segnano un’epoca per Riviera Basket Rimini. Fabio Raimondi vestirà biancorosso nella stagione 2025/2026 e lo farà nel doppio ruolo di allenatore-giocatore. Un arrivo da sogno per NTS Informatica, che accoglie una leggenda del basket in carrozzina con un curriculum colmo di coppe e medaglie. Raimondi è stato infatti capitano della nazionale italiana per più di dieci anni e in azzurro ha vinto tre Europei, oltre ad aver partecipato a due edizioni delle Paralimpiadi. A livello di club, quattro Scudetti in Italia, uno in Spagna e due Supercoppe italiane. Classe ’72, bergamasco di Osio Sotto, arriva nel mondo NTS con tanta carica. "Ho scelto Rimini – spiega proprio Raimondi – perché credo in un progetto ben strutturato e chiaro. Mi affascinano le realtà che vogliono crescere e costruire qualcosa di solido per il futuro del basket in carrozzina. Cosa mi aspetto? Chi mi conosce sa che voglio sempre vincere. Mi aspetto di portare Rimini ai vertici". Acquarelli e compagni, nella stagione andata agli archivi da poche settimane, non sono riusciti ad agguantare uno dei primi due posti, quelli che valevano i playoff, ma il campionato ha visto la squadra crescere e progredire. Ora l’idea è che il mirino sia puntato un po’ più in alto.

"Quando saremo al vertice, vedremo cosa fare. Intanto dobbiamo solo lavorare. E lavorare per me vuol dire puntare ogni giorno a ottenere risultati positivi". Gli obiettivi, con Raimondi, diventano per forza di cose di altissimo profilo. L’asticella non è mai stata così alta per Riviera Basket. "Seguo il basket in carrozzina a 360° perché lo amo davvero – prosegue Raimondi –. E vi dico la verità: una delle cose che mi ha convinto a scegliere Rimini è stato il tifo. Ho giocato in squadre di alto livello e so quanto conti il sostegno del pubblico. Qui c’è calore, passione, partecipazione. Un elemento fondamentale. Non so se vinceremo la Serie B, ma di sicuro noi e il nostro pubblico ci divertiremo tanto. I nostri avversari molto meno". Intanto la squadra si prepara al quadrangolare del Moab Court di piazzale Kennedy in programma il 31 maggio. Semifinali Riviera Basket – Montecchio e Bradibi Bologna – Olympic Verona. In serata le finali.

Loriano Zannoni