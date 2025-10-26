Fabo, antenne dritte. Vietati altri passi falsi

A Castell’Arquato la Fabo troverà un clima…da derby. Difficile infatti trovare una squadra con più interpreti legati a doppio filo con la storia recente del basket termale dei Fiorenzuola Bees, avversari degli Herons questo pomeriggio alle 18 sul parquet del PalArquato. A cominciare dal loro condottiero, quel Marco Del Re che nella sua avventura in due riprese alla guida della Pallacanestro Montecatini di stracittadine montecatinesi ne ha vissute dodici (su quindici totali), vincendone sette. Una vecchia conoscenza della Montecatini dei canestri degli ultimi anni è anche Kiril Korsunov, in maglia Gema con coach Del Re due stagioni orsono e che dopo l’esperienza non del tutto positiva con la Virtus Cassino ha raggiunto il suo mentore in Emilia. E che dire di Andrea Cecchi, che nella città delle terme è nato e cresciuto.

In una squadra che può contare sull’apporto dei vari Bottioni, Cecchinato, Ceparano e De Zardo, tuttavia né il lungo estone né l’esterno classe 2005 arrivato da Latina a poche ore dall’inizio del campionato rivestono un ruolo centrale, e proprio il talento offensivo diffuso è l’arma di una Fiorenzuola che dopo l’amara retrocessione e il ripescaggio in B Nazionale di questa estate ha voluto fare le cose in grande, allestendo un organico di tutto rispetto.

"Di Fiorenzuola dobbiamo sicuramente la grande capacità di far canestro – commenta coach Federico Barsotti –. Dalla capacità che avremo di limitare il loro attacco dipenderanno molte delle chances di portare a casa la vittoria: dobbiamo ripartire dalla voglia di giocare e difendere insieme mostrata nei secondi due quarti contro Lumezzane ma siamo consapevoli che sarà necessario alzare il livello, basti pensare che nelle prime due gare casalinghe di questa regular season Fiorenzuola ha tirato con il 50 percento dal campo".

Snocciola statistiche il condottiero degli aironi, anche quando l’argomento si sposta su Lukas Aukstikalnis e il suo coinvolgimento ancora piuttosto discontinuo nei meccanismi di gioco rossoblù: "Se andiamo a vedere il numero dei tiri che Lukas ha preso fino ad oggi è inferiore soltanto dello 0,2 percento rispetto a quelli presi nelle prime sei partite di campionato della scorsa stagione – si difende il tecnico –.Il nostro è un sistema diverso rispetto a quello di Roseto e sta a noi trovare il modo di innescarlo non di più, ma meglio".

Filippo Palazzoni