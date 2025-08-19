Acquista il giornale
  4. Fabo, Aukstikalnis manda tutti in estasi. Lukas ha già fatto innamorare Montecatini

Fabo, Aukstikalnis manda tutti in estasi. Lukas ha già fatto innamorare Montecatini

Prime triple al PalaPertini per il lituano arrivato finalmente in città. E sulle tribune i tifosi iniziano a sognare con un cannoniere così

di FILIPPO PALAZZONI
19 agosto 2025
Lukas Aukstikalnis compie oggi 30 anni (Goiorani)

Si è presentato in anticipo al PalaPertini di Ponte Buggianese Lukas Aukstikalnis: alle 16.50 era già sul parquet del palazzetto pontigiano, pronto per riprendere in mano la palla a spicchi. Il primo di tutti ad arrivare. Un segnale che la dice lunga sulla voglia del giocatore baltico di mantenersi ai massimi livelli dopo l’annata da mvp vissuta a Roseto. L’ex Liofilchem è il terzo lituano della storia del basket montecatinese dopo Dainius Adomaitis, che nella stagione 1999/2000 approdò alla Snai Montecatini con grandi aspettative ma finì per essere tagliato da coach Pillastrini, e Tautvydas Kupstas; a differenza di quanto fatto dai suoi due precedenti connazionali il nativo di Panevezys sembra però determinato a voler lasciare il segno in maglia rossoblù.

Lo dimostra anche la perfetta forma fisica con cui Aukstikalnis si è presentato a Montecatini, come certificato anche dai test fisici ai quali si è sottoposto in mattinata insieme al giovane Antonelli, ultimo arrivato in casa Herons. Test che sono stati anticipati dalle visite mediche effettuate al centro Omnes di Pescia. Il lavoro atletico è proseguito anche nel pomeriggio sotto lo sguardo vigile del preparatore Alessandro Miotti ma soprattutto dei più di cinquanta tifosi presenti sugli spalti del PalaPertini, pronti a incitare il loro nuovo beniamino ad ogni tocco di palla.

Il pallone è infatti tornato protagonista nella fase centrale della seduta con esercitazioni tecniche ad alta intensità e il tanto atteso cinque contro cinque. Aukstikalnis, marcato stretto da coach Alessio Marchini, tutor e traduttore personale dell’mvp 2024-2025 nel primo giorno di scuola in maglia Herons, si è messo in mostra. Il rumore della retina ad ogni conclusione rilasciata dal nuovo numero 9 della Fabo ha fatto scoccare automatico l’applauso da parte di compagni e spettatori, anche se di tempo per scambiare qualche parola con gli altri membri del roster rossoblù ce n’è stato poco. Almeno fino all’ora di cena: la giornata si è infatti conclusa con un momento di team building.

La cena di squadra in programma a margine del raduno del 12 agosto è stata appositamente posticipata di quasi una settimana affinché il gruppo fosse finalmente al completo. E così, fra una chiacchierata e l’altra (rigorosamente in inglese), Lukas ha avuto modo di festeggiare in anticipo con i nuovi compagni anche il suo trentesimo compleanno (è nato il 19 agosto 1995), il primo da giocatore della Fabo Herons Montecatini.

