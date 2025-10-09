Fabo da registrare. Poca presenza in area. Sofferenza a rimbalzo

Il crash test contro la Tav Treviglio Brianza ha emesso il suo verdetto. Ed è un verdetto che in casa Fabo Herons Montecatini dovranno metabolizzare nella maniera giusta, per lavorare e crescere sulle criticità emerse al PalaFacchetti. Al cospetto di una squadra che con il rientro di Aleksandar Marcius fa della verticalità e del dominio in area le cifre peculiari del proprio gioco gli aironi hanno inevitabilmente sofferto, com’era prevedibile; i 18 rimbalzi offensivi concessi non sono tuttavia un dato accettabile, nemmeno se in fase di costruzione del roster hai messo in conto di poter avere difficoltà contro squadre caratterizzate da lunghi fisici e pesanti: "È un dato che fa impressione e che indica come, al di là dei grandi meriti dei nostri avversari, noi dovevamo far meglio a livello di presenza in area: Treviglio l’anno scorso è stata primatista per rimbalzi offensivi di tutta la Serie B, sapevamo che potevano crearci problemi in situazioni del genere e mi aspettavo da parte nostra maggiore concentrazione e reattività, quantomeno sui rimbalzi lunghi – ammette coach Federico Barsotti –. La statistica che ci deve far preoccupare ancora di più sono i 24 assist messi a referto dalla Tav: questo significa che la nostra difesa non ha funzionato a dovere".

Fra le questioni da risolvere anche una certa sindrome da terzo quarto che è emersa nelle ultime due partite: dopo i 35 punti in dieci minuti incassati contro Piacenza sono arrivati i 30 punti subiti a Treviglio nella frazione dopo la pausa lunga, anche se per il tecnico montecatinese i due episodi non sono correlati: "In entrambi i casi c’è stato un tiratore avversario che si è acceso dopo l’intervallo lungo, in questo caso è stato Restelli che ha iniziato a segnare da dietro l’arco con grande continuità, per il resto le due situazioni sono totalmente diverse, soprattutto perché a Treviglio il black-out è iniziato molto prima del terzo quarto. Sul +7 a tre minuti dalla fine del secondo periodo ci siamo disuniti senza motivo e abbiamo smesso di passarci la palla, affidandoci solo a iniziative personali. Questo non deve più accadere".

Filippo Palazzoni