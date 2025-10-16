Fabo, è una figuraccia. Lezione firmata Legnano

Sae Scientifica-Soevis

87

Fabo

60

SAE SCIENTIFICA-SOEVIS LEGNANO: Oboe 10, Cizauskas 13, Scali 10, Mastroianni 5, Stepanovic 34; Sodero 8, Riva 3, De capitani 3, Quinti 1, Veronese, Calleri, Pirovano. All. Piazza.

FABO MONTECATINI: Rossi 9, Mastrangelo 4, Aukstikalnis 8, Chinellato 8, Giombini 2; Sgobba 10, Dell’Uomo 7, Ricci 6, Kamate 4, Natali 2, Antonelli, Benites ne. All. Barsotti.

Arbitri: Pecorella, Martinelli e Mariotti.

Parziali: 20-26, 35-44, 65-50.

Con un terzo periodo da 30-6 la Fabo getta letteralmente alle ortiche l’opportunità di espugnare il parquet della Sae Scientifica-Soevis Legnano, che fino al 25’ sembrava essere ampiamente alla portata di Natali e soci. Presi a sberle da uno Stepanovic da 34 punti i termali ne mettono insieme soltanto 16 in un secondo tempo inspiegabile. "Chiedo scusa ai nostri tifosi, in particolare a quelli che sono venuti a Legnano, e a tutti i nostri partner per l’indecorosa prestazione del secondo tempo. Siamo stati semplicemente vergognosi", il commento del presidente Andrea Luchi.

La cronaca. E dire che nel primo tempo gli Herons avevano fatto vedere tante cose buone, tosccando anche la doppia cifra di vantaggio (20-31), nonostante a rimbalzo i Knights si dimostrino più reattivi. La profondità del roster Fabo si faceva sentire e permetteva ai termali di andare sul è9 all’intervallo.

La ripresa? Inesistente per la Fabo che sparisce dal campo. Legnano scatta dai blocchi con un 10-2 di parziale. Nemmeno il quarto fallo di Cizauskas inverte l’inerzia del match: esattamente come era successo a Treviglio la Fabo si disgrega e l’emorragia si allarga fino al clamoroso 26-4 che ribalta totalmente le sorti di una partita che i Barsotti boys avevano in pugno. Una volta staccata la spina gli Herons non riescono più a riaccendersi e confezionano così un ko che rischia di avere ripercussioni sul futuro.

Filippo Palazzoni