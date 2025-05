Fabo già con le spalle al muro. C’è da battere Omegna per riportare la serie in parità

Montecatini, 12 maggio 2025 – Soltanto una volta nella sua breve storia la Fabo Herons Montecatini aveva iniziato una serie playoff con il vantaggio del campo perdendo gara-1, e precisamente in finale di Serie C Gold contro la Gema Montecatini.

L’epilogo di quella serie è noto a tutti nella città delle terme e coach Federico Barsotti e i suoi ragazzi si augurano che anche il confronto con la Paffoni Omegna, trionfatrice sabato al PalaTagliate, possa finire allo stesso modo.

Affinché questo accada però Natali e compagni nella sera di lunedì 12 maggio in gara-2 (palla a due alle 20:30, sempre nel palazzetto lucchese) dovranno alzare il livello del proprio gioco, perché 93 punti subiti in casa sono decisamente troppi, specie ai playoff, e perché in più di un frangente della prima partita i piemontesi hanno dato l’idea di essere in totale controllo delle operazioni: “Siamo stati fragili non tanto nelle situazioni in cui Omegna di solito sfrutta i suoi punti di forza, bensì in altri aspetti del gioco in cui pensavo potessimo fare meglio – analizza coach Barsotti –. Una su tutte è stata la nostra capacità di difendere: abbiamo subito 72 punti in tre quarti e questo non è accettabile, ma abbiamo avuto anche poca energia nonostante venissimo da due settimane di ottimi allenamenti e le sensazioni fossero buone. Cercheremo di riportare la serie in parità ma se vogliamo avere chance dobbiamo sicuramente difendere meglio”.

Come si resetta da un ko avendo solo trentasei ore a disposizione per preparare un’altra partita? “Non è facile perché perdere in casa è doloroso, soprattutto ai playoff ed è una cosa a cui noi non eravamo più abituati, visto che venivamo da 7 vittorie consecutive davanti al nostro pubblico – ammette –. Se però siamo riusciti a competere e a sfiorare la vittoria contro una squadra che fino a un certo punto della gara è stata capace di tirare col 62 percento dal campo significa che qualcosa di buono lo abbiamo fatto, ce lo prendiamo e proveremo a replicarlo, correggendo quanto più possibile gli errori commessi”.