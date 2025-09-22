Fabo in scioltezza. Altro che big match. Rucker annichilita

RUCKER SAN VENDEMIANO

72

FABO HERONS MONTECATINI

93

SAN VENDEMIANO Tassinari 8, Murri 12, Morici 4, Cebasek 6, Pagani 14, Sinagra 9, Picarelli 8, Bedetti 7, Dalla Cia 2, Onojaife 2, Arvedi, Borin ne. All. Aniello

MONTECATINI Rossi 12, Aukstikalnis 15, Natali 3, Chinellato 22, Giombini 11, Sgobba 14, Del’Uomo 6, Ricci 4, Benites 3, Kamate 3, Antonelli, Mastrangelo ne. All. Barsotti

ARBITRI Andretta, Corrias e Zuccolo

NOTE Parziali 21-22, 40-48, 56-70

CONEGLIANO

La regular season della Fabo Herons Montecatini inizia con una prova di forza che non può che fare rumore: alla Prealpi San Biagio Arena di Conegliano la squadra di Federico Barsotti, fresca vincitrice della Supercoppa, regola 72-93 la Rucker San Vendemiano, aiutata sì dalle percentuali deficitarie dei padroni di casa da dietro l’arco ma protagonista di un dominio che forse va oltre il comunque cospicuo scarto di 21 punti finale.

Partono forte i veneti, all’insegna del pick and roll tra Tassinari e Pagani, ma una volta assorbito l’impatto sotto le plance del pivot ex Pielle, coadiuvato da Cebasek, la Fabo inizia a macinare gioco. Chinellato colpisce dalla lunga, poi una volta prese le misure (0/3 da tre in avvio) si sblocca anche Aukstikalnis in contropiede e Montecatini tocca il +6 (4-10). Lo stesso lituano, braccato da Morici, quasi innesca una rissa per un fallo di reazione e si becca un antisportivo. San Vendemiano ne approfitta e torna così sul -1. Gli Herons però sono sul pezzo, allungano fino al 14-22 grazie al gioco spalle a canestro di Sgobba salvo poi vedersi rosicchiare tutto il terreno guadagnato dopo il 7-0 di parziale Rucker esaltato dalla tripla di Tassinari. I padroni di casa per un attimo mettono anche la testa avanti con la bomba di Picarelli dall’angolo (28-27) ma la Fabo riprende immediatamente le redini del match con i 4 punti in fila di Rossi e l’affondo di Giombini in contropiede. L’inquietudine di coach Barsotti per i troppi canestri subiti in penetrazione viene spazzata via dal ritorno in campo di Aukstikalnis: l’ex Roseto realizza due bombe pazzesche delle sue e ricaccia i locali fino al +8, mantenuto dal botta e risposta fra Cebasek e Chinellato.

Dopo le sole 5 palle perse in venti minuti ne arrivano 2 nei primi 45 secondi del terzo periodo per gli Herons, che soffrono ancora una volta l’avvio sprint di Pagani (6 punti nei 2’ iniziali del secondo tempo). Sembra di assistere al replay della prima frazione: una volta fatta sfogare San Vendemiano la squadra di Barsotti prima si riprende il divario di 8 punti col quale era andata al riposo lungo, grazie alla giocata di Chinellato e al 2/2 dalla lunetta di Rossi, poi rompe gli argini arrivando addirittura a toccare il +18 (49-67). Partita in ghiaccio? Non ancora, perché dopo un tecnico fischiato a coach Aniello Tassinari e soci hanno un sussulto d’orgoglio e si riportano sul 56-67, prima che la tripla "tagliagambe" di Benites li rispedisca a -14 e dia il là ad una quarta frazione di gestione da parte degli Herons. I chiodi definitivi sulla bara del match li piantano Aukstikalnis e Sgobba, con le triple della sicurezza.

Filippo Palazzoni