Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Basket
  4. Fabo Montecatini, brividi e sorrisi. Sgobba ferma Piacenza

Fabo Montecatini, brividi e sorrisi. Sgobba ferma Piacenza

Primo tempo dominato in lungo e largo, poi il black-out del terzo quarto. Ci pensano Rossi e il lungo a scongiurare pericoli e mettere in discesa il finale. Il passaggio a vuoto del terzo tempino è un campanello d’allarme su cui Barsotti deve lavorare

di FILIPPO PALAZZONI
28 settembre 2025
Un’azione di pick&roll fra Yannick Giombini e Lukas Aukstikalnis

Un’azione di pick&roll fra Yannick Giombini e Lukas Aukstikalnis

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Il tabellino

Fabo Bakery Piacenza 97-81

FABO MONTECATINI: Rossi 14, Ricci 12, Aukstikalnis 11, Chinellato 11, Giombini 12; Sgobba 22, Kamate 8, Antonelli 3, Natali 2, Del’Uomo 2, Rosi, Mastrangelo ne. All. Barsotti.

BAKERY PIACENZA: Dore 20, Morvillo 2, Bocconcelli 14, Ricci 11, Abba 5; Giannone 17, Borriello 5, Korlatovic 4, Banella 3, Beccari, Salvaderi. All. Salvemini.

Arbitri: Marzulli, Frosolini e Montano.

Parziali: 27-13, 56-32, 73-67.

 

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su