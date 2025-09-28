Fabo Montecatini, brividi e sorrisi. Sgobba ferma Piacenza
Primo tempo dominato in lungo e largo, poi il black-out del terzo quarto. Ci pensano Rossi e il lungo a scongiurare pericoli e mettere in discesa il finale. Il passaggio a vuoto del terzo tempino è un campanello d’allarme su cui Barsotti deve lavorare
Il tabellino
Fabo Bakery Piacenza 97-81
FABO MONTECATINI: Rossi 14, Ricci 12, Aukstikalnis 11, Chinellato 11, Giombini 12; Sgobba 22, Kamate 8, Antonelli 3, Natali 2, Del’Uomo 2, Rosi, Mastrangelo ne. All. Barsotti.
BAKERY PIACENZA: Dore 20, Morvillo 2, Bocconcelli 14, Ricci 11, Abba 5; Giannone 17, Borriello 5, Korlatovic 4, Banella 3, Beccari, Salvaderi. All. Salvemini.
Arbitri: Marzulli, Frosolini e Montano.
Parziali: 27-13, 56-32, 73-67.
