Fabo Montecatini, brividi e sorrisi. Sgobba ferma Piacenza Primo tempo dominato in lungo e largo, poi il black-out del terzo quarto. Ci pensano Rossi e il lungo a scongiurare pericoli e mettere in discesa il finale. Il passaggio a vuoto del terzo tempino è un campanello d’allarme su cui Barsotti deve lavorare