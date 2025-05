Fabo Montecatini vince gara-2 contro Paffoni Omegna: decisivo Natali

Fabo 92Paffoni 88

FABO MONTECATINI: Trapani 17, Chiera 12, Natali 13, Arrigoni 4, Sgobba 21; Benites 9, Dell’Uomo 8, Kupstas 6, Paesano 2, Giannozzi ne, Aminti ne, Rattazzi ne. All. Barsotti.

PAFFONI OMEGNA: Corgnati 11, Maruca 13, Misters 17, Ferraro 19, Balanzoni 16; Stepanovic 5, Paolin 5, Mazzantini 2, Bellarosa ne, Kuznetsov ne. All. Eliantonio.

Arbitri: Spinello e Mammola.

Parziali: 28-27, 51-43, 77-66.

Con un punteggio quasi identico a quello di gara-1 (92-88) la Fabo Herons Montecatini impatta la serie con Omegna e limita i danni dopo le due partite casalinghe. Decisivo capitan Nicola Natali, che nel finale stoppa e segnali liberi dal peso specifico notevole. Serie sull1-1 e sospiro di sollievo gli Herons, che hanno visto fantasmi della rimonta di Omegna, ma li hanno saputi scacciare.

Partita ancora una volta a punteggio alto, con gli Herons che nel complesso difensivamente fanno meglio ma riescono solo a tratti ad arginare l’attacco della Paffoni. Due canestri in contropiede nell’arco di trenta secondi fanno sperare il pubblico del PalaTagliate in una gara-2 diversa rispetto a quella precedente. Balanzoni, partito in quintetto al posto di Stepanovic, inizia però a martellare in zona pitturata ed Omegna a sviluppare il suo flusso offensivo. Gli Herons vanno ben presto in apnea, scivolano anche a -9 ma trainati da Natali riescono a piazzare un break di 10-0 e chiudere avanti alla prima sirena. Il capitano termale continua ad essere un fattore, anche se il grande protagonista della seconda frazione è Trapani: con 8 punti nel periodo l’ex Orzinuovi ispira un altro importante parziale a tinte rossoblù (51-43 al 20’).

Torna sotto in un amen Omegna in avvio di ripresa, grazie a 5 punti filati di Maruca. Chiera e Sgobba fanno piovere triple sulle teste degli uomini di Eliantonio e non solo ricacciano indietro la Paffoni, bensì ristabiliscono anche la doppia cifra di vantaggio in favore dei termali (66-55). Non basta il solito Balanzoni agli ospiti: la difesa rossoblù sale di tono e in attacco i Barsotti boys ci vanno di gran carriera, così i due canestri di fila di Dell’Uomo spingono la Fabo sul +13, che Omegna non riesce più di tanto a scalfire. Montecatini inizia quindi l’ultimo e decisivo quarto sul 77-66, intaccato subito però dalle prodezze di Misters e Stepanovic. Il sanguinoso 0/2 dalla lunetta di Trapani lascia Omegna pericolosamente a -5 e una magia di Ferraro, in versione mvp, riporta i piemontesi ad un possesso di distanza. Fondamentale la tripla del +6 di Benites, poi però nei successivi tre possessi gli Herons non capitalizzano e il velenoso Maruca mette la bomba del -1 (86-85). La giocata difensiva di capitan Natali, che stoppa Corgnati, permette ai rossoblù di avere il destino del match nelle proprie mani. Tremano invece quelle di Maruca dalla lunetta, mentre la Fabo fa percorso netto a cronometro fermo e si prende gara-2.

Filippo Palazzoni