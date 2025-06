Fabo, non fermarti ora. È la notte della verità. Finale appesa a gara-5

Un viaggio premio o l’ultima occasione per riprendersi quella finale alla quale tutti i giocatori rossoblù si erano solennemente ripromessi di ripresentarsi all’indomani della sconfitta patita 12 mesi fa contro Avellino? La seconda gara-5 di semifinale playoff in Serie B Nazionale consecutiva conquistata dalla Fabo può essere vista in molti modi, il verbo “conquistare” non è casuale perché con Ruvo di Puglia nel 2024 come con Treviglio Brianza quest’anno gli Herons ci sono arrivati rimontando uno svantaggio.

Essere ancora in ballo dopo essere stati sull’orlo del precipizio può essere considerato tutto di guadagnato, certo è che quando stasera alle 20.45 al PalaFacchetti di Treviglio si alzerà la palla a due fra la squadra di Federico Barsotti e i padroni di casa della Tav Treviglio Brianza tutte le riflessioni sul percorso e sulla valenza di questa partita perderanno significato, conterà solo e soltanto il presente. "Se non entriamo nell’ordine di idee che stiamo facendo qualcosa di straordinario non rendiamo giustizia agli sforzi dei ragazzi che arrivano ad una gara-5 di semifinale dopo un’annata vissuta sulle montagne russe: siccome sulle montagne russe ci si diverte abbiamo comprato un altro gettone e speriamo di fare una grandissima gara – scherza il timoniere dei termali –. Siamo fieri di arrivare a giocarci tutto in un ambiente bellissimo contro una grande società, non voglio usare una frase che possa sembrare arrendevole ma veramente ciò che facciamo da qui in avanti è tutto da godersi. Sono il primo che vuole vendicare l’esito della scorsa stagione, con realismo però sappiamo che arriviamo a questo appuntamento non da favoriti, ma lo affronteremo con il nostro modo di essere e da lì dovremo partire per cercare di dare un’altra gioia al nostro popolo".

Le ultime quarantotto ore sono state dedicate quasi esclusivamente al recupero delle energie dopo una gara-4 in cui più di un giocatore è uscito malconcio, Paesano su tutti: “Abbiamo tenuto Ale a riposo assoluto, sperando che sia in condizioni di scendere in campo – ammette Barsotti –. Per il resto abbiamo cercato di aiutare i ragazzi con qualche idea, dobbiamo sistemare le situazioni nella difesa dei loro pick and roll, sui quali spesso domenica ci hanno sorpreso". Per il resto sarà la solita Fabo tutto cuore, perché è anche con quello che si vincono le gare senza un domani.

Filippo Palazzoni