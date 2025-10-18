Fabo, voltare pagina e convincere. Ecco le due missioni di Barsotti

L’occasione buona per voltare pagina si presenta settantadue ore dopo il mercoledì da Doctor Jekyll e Mister Hyde vissuto dalla Fabo a Castellanza: al PalaTagliate di Lucca, eccezionalmente questa sera (palla a due alle 20:45) e non nel canonico orario delle 18 di domenica, arriva la Luxarm Lumezzane e la squadra di coach Federico Barsotti ha una voglia matta di lasciarsi alle spalle l’inspiegabile blackout che è costato la sconfitta contro Legnano nel primo turno infrasettimanale della stagione.

Inspiegabile è stato il termine più utilizzato dal condottiero rossoblù nel post-gara della Soevis Arena, e a tre giorni di distanza i motivi del tracollo restano ignoti anche allo stesso tecnico termale: "La prestazione nei primi due quarti e soprattutto l’intensità e la disponibilità che i miei giocatori mi danno in allenamento non avevano fatto presagire un secondo tempo così scadente: non mi era mai capitata una cosa del genere in venticinque anni di carriera da allenatore e ancora oggi non capisco cosa possa essere successo, nonostante con i ragazzi l’argomento sia stato ovviamente affrontato – ammette Barsotti –. Dal mio punto di vista però non possono essere quattro quarti giocati molto male su sette partite a mettere in dubbio il lavoro impostato da metà agosto ad oggi, il bilancio è ancora positivo considerando che abbiamo vinto l’unico trofeo finora in palio e che siamo una squadra in costruzione. Saremmo però degli sciocchi a non prendere sul serio ciò che è successo mercoledì: ci è mancata l’energia mentale e la voglia di condividere la palla e le responsabilità, è preoccupante e dobbiamo in tutti i modi far sì che non accada più".

Se qualcuno ancora si illudeva che questi Herons potessero diventare la nuova Roseto le ultime tre partite hanno fugato qualsiasi dubbio: ogni campionato racconta una storia a sé e il cammino della Fabo targata 2025-2026 non ricalcherà quello degli abruzzesi, dominatori assoluti della scorsa stagione in B Nazionale. Tifosi e società tuttavia sperano che la mèta finale sia la medesima, anche se il percorso per arrivarci dovesse essere diverso e più tortuoso. Con Federico Barsotti al timone? L’indirizzo del club di Andrea Luchi è ancora questo, nonostante ad ogni sconfitta tornino in auge voci su un allontanamento del tecnico di Ponte Buggianese. Non è escluso però che un ko contro Lumezzane possa cambiare le carte in tavola: "È normale che quando guidi una squadra ambiziosa il tuo lavoro sia costantemente sotto esame, anche se la società non mi ha mai fatto mancare il suo appoggio – rivela Barsotti –. Contro Lumezzane dovremo stare attenti agli strascichi emotivi del match di Legnano, non mancherà il nervosismo ma starà a noi incanalarlo sui giusti binari".

Filippo Palazzoni