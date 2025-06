Facundo Toia rinnova con la Scuola Basket Arezzo per un'altra stagione

AREZZOSembrava destinato a lasciare, invece Facundo Toia (nella foto) giocherà un’altra stagione con la Scuola Basket Arezzo. La società aretina ha infatti comunicato il rinnovo con il playmaker argentino, pilastro del quintetto amaranto nelle scorse stagioni. Toia era arrivato ad Arezzo nel gennaio del 2023, risultando decisivo per la vittoria dei playoff dell’allora serie C Gold e la promozione in B. Anche in B interregionale, la sua visione di gioco e la sua capacità di prendersi la squadra sulle spalle nelle fasi più delicate hanno permesso di raggiungere due salvezze tranquille, con l’ottima cavalcata fino ai quarti di finale dei playoff per la B nazionale dei mesi scorsi. Dopo la conferma di coach Fioravanti ecco un’altra fondamentale riconferma.

"Sono contento – ha dichiarato Toia – di restare e iniziare la mia quarta stagione qui. Ogni anno abbiamo fatto meglio e proprio questa sarà la grande sfida per quest’anno: non sarà facile ma ci proveremo. Sarà un anno speciale per me: voglio godere di ogni partita, specialmente in casa insieme ai nostri tifosi che ci spingono sempre a fare risultati eccezionali". Fioravanti gongola all’idea di ritrovare Toia sul parquet: "Siamo molto felici del rinnovo di Facundo. È una grande notizia non solo per la squadra, ma per tutto l’ambiente: è una pedina fondamentale per il nostro progetto tecnico e umano e un punto di riferimento per i compagni, dentro e fuori dal campo".

Luca Amorosi