Faenza a punteggio pieno: "Che pubblico fantastico"

La Tema Sinergie ha calato il poker di vittorie nel derby, confermando di attraversare un ottimo momento di forma. La squadra è stata perfetta in difesa e precisa in attacco, con coach Pansa che ha avuto grande contributo da tutti i giocatori. Faenza è sempre stata padrona dal campo, con l’unico momento di calo che c’è stato a fine primo tempo, ma poi subito cancellato con un super terzo quarto. La vittoria è importante per la classifica, perché la Tema Sinergie resta in vetta a punteggio pieno, per il morale e anche per le statistiche perché mai i Raggisolaris avevano battuto Ravenna in campionato.

Tra i protagonisti c’è stato ancora una volta Falilou Mbacke, che ha giocato una gara di spiccata intelligenza. Dopo aver commesso due falli banali nel primo quarto che lo hanno costretto alla panchina, si è riscattato nel secondo tempo con 5 rimbalzi e 7 punti segnati nel momento del break decisivo, conditi da una spettacolare stoppata su Dron. L’ala classe 2004 sta davvero disputando un ottimo inizio di stagione. "Non è semplice conquistare quattro vittorie di fila in un campionato così difficile – spiega Mbacke – e devo fare i complimenti ai miei compagni. Abbiamo sempre mantenuto alta l’attenzione e per un gruppo giovane come il nostro non è facile, ma settimana dopo settimana stiamo trovando sempre più affiatamento. Ora dobbiamo trovare continuità e mettere sempre in campo quell’energia mostrata nel secondo tempo che è stata determinante per mettere in difficoltà i punti di forza di Ravenna".

Mbacke è già diventato l’idolo dei tifosi che domenica gli hanno dedicato un coro. "Il pubblico è stato fantastico e ci ha sempre incitati. Nel primo tempo ho commesso due falli poi nel secondo ho messo tanta energia e sono andato meglio. Sto crescendo molto partita dopo partita ed è merito del coach e dei compagni e la cosa più importante è essere sempre presente in difesa anche quando non riesco ad esserlo in attacco, per dare così il mio contributo". Non bisogna inoltre dimenticare che la Tema Sinergie è ancora priva di Romano, assente da metà settembre per un problema alla schiena, e quando tornerà, Pansa avrà ancora più soluzioni tattiche. Il derby è però già andato nel dimenticatoio, perché domani alle 20.30 al PalaCattani arriverà Loreto Pesaro, ancora a secco di punti. Vincere permetterebbe di arrivare nel migliore dei modi alla gara di domenica in casa della Pielle Livorno, pure lei a punteggio pieno.

Luca Del Favero