Faenza Basket Project chiude la stagione al PalaBubani senza promozione

Al PalaBubani è ufficialmente calato il sipario sulla stagione delle formazioni ravennati impegnate nei campionati regionali di pallacanestro. L’ultimo a scendere in campo è stato il Faenza Basket Project che non è riuscito a conquistare la promozione dalla Divisione Regionale 3. Sconfitti 76-59 nel match d’andata sul campo della Cestistica Argenta, i faentini avrebbero dovuto compiere un’impresa per ribaltare il passivo nel ritorno e a nulla è valsa la vittoria per 59-55. Alte sono comunque le possibilità di ripescaggio in Divisione Regionale 2 in caso di richiesta della società.

Con questo risultato si è dunque composto lo scacchiere delle ravennati nei campionati 2025/26 che vedrà in Divisione Regionale 1 ancora il terzetto formato da Aviators Lugo, Raggisolaris Academy e Lusa Massa Lombarda. Attenzione però ai massesi, società ambiziosa uscita nei playoff, perché potrebbero propendere per chiedere il ripescaggio in serie C. In casa Academy, invece, è cambiato il responsabile del settore giovanile, con Marco Borelli che ha preso il posto di Francesco Comastri, costretto ad abbandonare il ruolo dopo tre anni per motivi familiari. Anche nella prossima stagione ci sarà il Gruppo College guidato da Matteo Pio (confermato vice in serie B Nazionale) che si dividerà tra Divisione Regionale 1 e Under 19 Eccellenza.

In Divisione Regionale 2 ci saranno ancora Faenza Futura, Compagnia dell’Albero Ravenna e Basket Club Russi, mentre è impossibile stabilire ora le ravennati in Divisione Regionale 3, essendo un campionato a libera partecipazione. In ambito femminile, in serie B ci sarà il Faenza Basket Project, che impiegherà lo stesso gruppo dell’Under 19 regionale dove è campione in carica e giocatrici impegnate in A2, e il Capra Team Ravenna, al debutto in questo torneo. Al momento non ci sono ravennati in C femminile.

Luca Del Favero