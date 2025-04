Faenza Basket Project: E-Work rinnova la sponsorizzazione, speranze per la serie A1

Arrivano buone notizie sul fronte Faenza Basket Project e chissà che la dirigenza non possa fare il ‘miracolo’ di iscrivere la squadra alla serie A1, evitando il passo indietro nel secondo campionato nazionale che il presidente Mario Fermi non aveva escluso qualche settimana fa. La prima notizia importante è che E-Work ha rinnovato la sponsorizzazione e sarà quindi main sponsor per la settima stagione consecutiva. Un aiuto economico importante, ma che al momento non basta per raggiungere il minimo sindacale di un budget che sarebbe comunque inferiore ai 400mila euro dello scorso. Una cifra che dovrà essere spesa nel migliore dei modi, dato che 300mila euro saranno i costi fissi per partecipare all’A1.

Entro metà maggio si conoscerà il destino della società. Vietato però sognare, perché le big dello scorso anno andranno giustamente a monetizzare da altre parti, ringraziando Faenza per averle lanciato nel basket che conta come era già accaduto per Kunaiyi-Akpanah o Jackson. Rumors parlano di Fondren vicina ad un importante campionato europeo e di Roumy ad un passo da Sesto San Giovanni. Al timone della squadra, indipendentemente dalla categoria, potrebbe esserci Paolo Seletti. "La dirigenza sta lavorando per trovare le risorse per l’A1 – spiega il coach – e sto vedendo da parte delle aziende del territorio maggiore sensibilità nei nostri confronti rispetti agli scorsi anni. Probabilmente l’incredibile risultato di questo campionato, ha dimostrato che siamo una società in grado di lavorare bene anche con poche risorse e tanti vogliono darci una mano. Se Fermi si sta facendo in quattro per tentare di giocare ancora in A1 è per riconoscere alla squadra e allo staff un premio sportivo per quanto fatto in questa stagione e, comunque vada, gliene siamo grati perché sta davvero lavorando duramente. Intanto io e Sferruzza stiamo già scandagliando il mercato…". L’identikit della giocatrice inserita nel casting faentino è sempre il solito: giovane e con tanta voglia di emergere e mettersi in mostra. "Abbiamo già un piano per l’A1 e uno per l’A2 con atlete in stand by, che contrattualizzeremo in base a dove giocheremo. Riguardo al mio futuro, voglio restare a Faenza e ne ho già parlato a lungo con Fermi. È chiaro però che se dovessimo giocare in A2, farei alcune valutazioni sulla mia carriera, ma questo non vuole assolutamente dire che me ne andrei".